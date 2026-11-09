«Κάθε φορά που οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ αρχίζουν να βελτιώνονται, εμφανίζονται ορισμένοι που βάλλουν από το παρασκήνιο», ανέφερε σε σχόλιό της η κρατική εφημερίδα Global Times.

Η Κίνα διέψευσε κατηγορηματικά τη Δευτέρα οποιαδήποτε εμπλοκή της σε επιχείρηση παγίδευσης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας ανυπόστατους και μέρος μιας «εκστρατείας λάσπης» σε βάρος του Πεκίνου.

Ο Χουάνγκ παραδέχθηκε δημόσια ότι διατηρούσε προσωπικό δεσμό με επιχειρηματικό στέλεχος, δημοσιοποιώντας ανοιχτή επιστολή στην ιστοσελίδα της Nvidia στην οποία ζητά συγγνώμη από τη σύζυγό του και την εταιρεία, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τη γυναίκα.

Την Κυριακή, η Nvidia ανακοίνωσε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Χουάνγκ να αποτέλεσε «στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης.

«Στηρίζω πλήρως την έρευνα και θα συνεργαστώ στενά. Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Δεσμεύομαι να προστατεύσω τη Nvidia και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ανέφερε ο Χουάνγκ στην επιστολή του.

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Κατά την τακτική ενημέρωση των συντακτών τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στρατολόγησης της γυναίκας ως κατασκόπου.

«Οι λεγόμενοι ισχυρισμοί περί κινέζας κατασκόπου στερούνται παντελώς τεκμηρίωσης. Δεν πρόκειται παρά για συκοφαντίες σε βάρος της Κίνας», δήλωσε ο Γκουό.

Νωρίτερα, το Πεκίνο είχε απορρίψει το δημοσίευμα των New York Times, το οποίο ανέφερε ότι ο Χουάνγκ είχε αναπτύξει στενή σχέση με μια κινέζα υπήκοο ονόματι Άλις Χουάνγκ. Η γυναίκα αυτή ήταν επικεφαλής εταιρείας η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών τον περασμένο χρόνο με την υποψία παράνομης διοχέτευσης προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα.

Μετά τις εξελίξεις, η μετοχή της Nvidia σημείωσε πτώση περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Wall Street νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, η Άλις Χουάνγκ υπήρξε διευθυντικό στέλεχος της Megaspeed International, μιας εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη, στον ιστότοπο της οποίας προβάλλεται ιδιαίτερα η εταιρική συνεργασία της με τη Nvidia.

Πολλά γραφεία στη Σιγκαπούρη παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα λόγω αργίας. Τόσο η Megaspeed όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το διακύβευμα για τη Nvidia

Η Nvidia αποτελεί μία από τις πολυτιμότερες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο, μαζί με την Apple και τη Microsoft. Οι πωλήσεις των τσιπ της στην Κίνα τίθενται συχνά υπό το μικροσκόπιο των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες επιδιώκουν να περιορίσουν την πρόσβαση του Πεκίνου σε τεχνολογίες αιχμής.

«Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αν ο ίδιος γνώριζε για τυχόν δραστηριότητες κατασκοπείας και αν παραβιάστηκαν εμπιστευτικές ή στρατηγικά ευαίσθητες πληροφορίες», σχολίασε ο Τζορτζ Τσεν, επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της συμβουλευτικής εταιρείας The Asia Group με έδρα την Ουάσινγκτον. «Αυτά τα ερωτήματα απαιτούν αποδείξεις και όχι εικασίες», πρόσθεσε.

Τα τελευταία χρόνια, ο Χουάνγκ έχει ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον για τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές τσιπ προς την Κίνα, εξασφαλίζοντας μάλιστα την έγκριση του αμερικανού Προέδρου για την πώληση των τσιπ H200 εντός του έτους. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν το Πεκίνο θα επιτρέψει στις κινεζικές εταιρείες να τα προμηθευτούν σε μεγάλες ποσότητες. Σε κανονιστική δήλωσή της τον Αύγουστο, η Nvidia σημείωσε ότι έχει πραγματοποιήσει περιορισμένες μόνο πωλήσεις στην Κίνα, εξαιτίας των εγχώριων κρατικών περιορισμών.

Τα τσιπ H200 δεν αποτελούν τα πλέον προηγμένα μοντέλα της Nvidia, παραμένουν ωστόσο εξελιγμένα. Προηγουμένως, ο Χουάνγκ είχε πιέσει τη διοίκηση Τραμπ και για την έγκριση των λιγότερο ισχυρών τσιπ H20, τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για να συμμορφώνονται με τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.

Στην Κίνα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν κυρίως στην παραδοχή του Χουάνγκ για την εξωσυζυγική σχέση, υιοθετώντας την επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ορισμένα από αυτά υποστηρίζουν μάλιστα ότι το δημοσίευμα των New York Times είχε ως στόχο την αποσταθεροποίηση των αμερικανοκινεζικών σχέσεων.

«Κάθε φορά που οι σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ αρχίζουν να βελτιώνονται, εμφανίζονται ορισμένοι που βάλλουν από το παρασκήνιο», ανέφερε σε σχόλιό της η κρατική εφημερίδα Global Times.

Πηγή: Associated Press