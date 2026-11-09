Το Εθνικό Απολυτήριο μπαίνει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης- Τι αποκάλυψε η Σοφία Ζαχαράκη για τις επόμενες κινήσεις για το Νέο Λύκειο.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το σχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η ψηφιακή διαβούλευση για τις αλλαγές στο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου. Μάλιστα όπως τόνισε σε συνέντευξή της στο ΟPEN «Τα παιδιά που θα πάνε Α Λυκείου το Σεπτέμβριο του '30 θα είναι τα πρώτα του νέου συστήματος», εξηγώντας ότι θα προηγηθεί η προετοιμασία με την εισαγωγή νέων σχολικών βιβλίων και τη δημιουργία νέας Τράπεζας Θεμάτων.

Σημειωτέον στις 26 Νοεμβρίου το προσχέδιο για το νέο σύστημα και τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στόχος είναι η κατάρτιση του τελικού σχεδίου νόμου στις αρχές του 2027, ενώ θα ξεκινήσει και η δημόσια ψηφιακή διαβούλευση, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και προτάσεις για τις αλλαγές.

Στόχος η επόμενη ημέρα των Πανελληνίων

Η μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης των μαθητών και πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η υπουργός Παιδείας έχει θέσει ως στόχο τη μετάβαση στην «επόμενη μέρα των Πανελλαδικών», με ένα σύστημα που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία της αξιολόγησης και μεγαλύτερη γεωγραφική δικαιοσύνη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι βασικές παράμετροι του σχεδίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα συνυπολογίζονται οι επιδόσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια του Λυκείου.

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Αντίστροφη μέτρηση για την εγκατάσταση τουρνικέ στα ΑΕΙ

Παράλληλα η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στα μέτρα που δρομολογούνται για τη θωράκιση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όπως σημείωσε «τέλος του χρόνου, τέλος του Δεκεμβρίου... τα πέντε πανεπιστήμια τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα στο κέντρο της Αθήνας ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχουν διαγωνισμό... και θα έχουν κάμερες, τουρνικέ, μέθοδο επιτήρησης.» Παράλληλε κάλεσε τους πρυτάνεις να μην φοβούνται, λέγοντας χαρακτηριστικά «είμαστε δίπλα σου. Και όχι "είμαστε δίπλα σου" στα λόγια.»

Ενώ ερωτηθεία για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι «ήταν λάθος. Το 'χε πει ο Πρωθυπουργός ότι ήταν πολύ καλή η πρόθεση, ήταν δύσκολη η υλοποίηση».