Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνδυάζει ζωντανή διδασκαλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου με ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου, ενώ επεκτείνεται και στα ΕΠΑΛ.

Σημαντικές αλλαγές και νέες δυνατότητες φέρνει για τη σχολική χρονιά 2026–2027 το Ψηφιακό Φροντιστήριο, ενισχύοντας την εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2027.

Από σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου το πρόγραμμα περνά σε ενισχυμένη λειτουργία, με την προσθήκη εννέα νέων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Έτσι, το συνολικό εκπαιδευτικό δυναμικό αυξάνεται από 80 σε 89 εκπαιδευτικούς, ενώ τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φτάνουν πλέον τα 50, από 45 την προηγούμενη σχολική χρονιά. Παράλληλα, οι ώρες ζωντανής διδασκαλίας αυξάνονται από 477 σε 489 μηνιαίως, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες οργανωμένης και δωρεάν προετοιμασίας στους υποψηφίους.

Περισσότερα μαθήματα για ΕΠΑΛ και Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη διεύρυνση του προγράμματος. Ειδικότερα, για τους μαθητές των ΕΠΑΛ τα διαθέσιμα μαθήματα αυξάνονται από 19 σε 21, με την προσθήκη της Ναυσιπλοΐας ΙΙ, της Τεχνολογίας Υλικών και του Προγραμματισμού Η/Υ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου.Αντίστοιχα, στην Ειδική Αγωγή τα μαθήματα αυξάνονται από 4 σε 7, με την ένταξη νέων μαθημάτων, μεταξύ των οποίων η Βιολογία και η Υγιεινή. Για τους μαθητές των ΓΕΛ διατηρούνται τα 13 μαθήματα, ενώ στα ειδικά μαθήματα συνεχίζεται η κάλυψη εννέα αντικειμένων.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο συνεχίζει να προσφέρει ζωντανή διδασκαλία για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου, ενώ διαθέτει ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου. Σημαντική είναι και η προσβασιμότητα του προγράμματος, καθώς τα ζωντανά μαθήματα συνοδεύονται από ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, ενώ στη συνέχεια διατίθενται και με ενσωματωμένο υποτιτλισμό.

Έρχονται EduAI και AI Tutor

Στην επόμενη φάση ανάπτυξης του Ψηφιακού Φροντιστηρίου προβλέπεται και η αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Το EduAI σχεδιάζεται ώστε να προσφέρει εξατομικευμένη μαθησιακή υποστήριξη, προσαρμόζοντας τις ασκήσεις στις ανάγκες και στις επιδόσεις κάθε μαθητή, εντοπίζοντας μαθησιακά κενά και παρέχοντας άμεση ανατροφοδότηση. Παράλληλα, ο AI Tutor, με δωρεά της Microsoft, προορίζεται για την εξάσκηση στα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Τα νέα εργαλεία αναμένεται να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το έργο των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την εξατομικευμένη προετοιμασία των μαθητών.