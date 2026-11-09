«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν εξαρτά τις αποφάσεις του από άλλα κόμματα» τονίζει η πρόεδρος του ΚΟ του κόμματος.

Βασική επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συγκρότηση ενωτικού ψηφοδελτίου με τις προοδευτικές δυνάμεις, δηλώνει η Ρένα Δούρου στην εφημερίδα «Πολιτική», ξεκαθαρίζοντας ότι, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, το κόμμα θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.

Η πρόεδρος της ΚΟ αναφέρεται στις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, ενώ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τη διαχείριση υποθέσεων οικονομικής παραβατικότητας.

Ερωτηθείσα εάν η θέση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο θα διατηρηθεί ακόμη και στην περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει στάση πριν από τις εκλογές, η πρόεδρος της ΚΟ απαντά ότι οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαρτώνται από τις επιλογές άλλων πολιτικών φορέων.

Αναλυτικά:

Πρόσφατα ξεκαθαρίσατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, τονίζοντας πως «δεν θα κλείσετε το μαγαζί για να ζητιανέψετε την εκλογική επιβίωση». Αυτό ισχύει ακόμη κι αν ο Αλέξης Τσίπρας αλλάξει άποψη πριν τις πρώτες εκλογές;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν εξαρτά τις αποφάσεις του από άλλα κόμματα. Εμείς τον Ιούλιο φέτος βάλαμε τέλος σε μια, πρωτόγνωρη για διεθνή δεδομένα, κατάσταση μιας ηγεσίας που ήθελε να αποκλείσει το κόμμα από τις εκλογές! Τελειώσαμε έτσι με τη θολούρα που είχε δημιουργηθεί και τη δημοσκοπική περιδίνηση που μας προκάλεσε. Πάθαμε και μάθαμε. Παλεύουμε πλέον για ενωτικό ψηφοδέλτιο με τις προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και μπορούν. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα μετέχει αυτόνομα στις εκλογές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είναι στη Βουλή ως η μόνη αριστερή δύναμη που μπορεί σήμερα να εγγυηθεί την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων – την απαραίτητη προϋπόθεση για να γυρίσει ο τόπος τη σελίδα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης της Δεξιάς.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε ρεαλιστική μια προγραμματική συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ για το ενδεχόμενο προοδευτικής αλλαγής. Πώς απαντάτε στα δημοσιεύματα περί παρασκηνιακών επαφών;

Έχουμε απευθύνει δημόσια πρόταση συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, με όρους διαφάνειας, όχι παρακάμερας ή κοινωνικών συναναστροφών. Η υπόθεση της συνεργασίας είναι πολύ σημαντική για να αφορά παραπολιτικά ή παρασκήνια. Επαναλαμβάνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ανακαλύπτει τώρα την ανάγκη προοδευτικού μετώπου. Το καταστατικό μας, που το είχαμε ξεχάσει, αναφέρει ότι στόχος μας είναι η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων. Το ίδιο αναφέρουν οι Πολιτικές Θέσεις του 5ου Συνεδρίου μας το 2025. Είμαστε λοιπόν σαφείς. Πλέον ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ πρέπει να βάλουν στη μπάντα τα περί “νίκης με μία ψήφο” και “ή εμείς ή κανείς” και να επιλέξουν τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Τον μονόδρομο που δείχνουν όλες οι έρευνες σύμφωνα με τις οποίες κανένα κόμμα μόνο του δεν μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ.

Υπάρχει ανοιχτός δίαυλος για την επιστροφή βουλευτών ή τη συνεργασία με συγκεκριμένα πρόσωπα; Τι μήνυμα εκπέμπετε ως πρόεδρος της ΚΟ;

Το μήνυμα αισιοδοξίας δεν το εκπέμπω εγώ αλλά σύσσωμη η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα καθώς υποδεχόμαστε τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, βουλεύτριες και βουλευτές που τιμούν τη λαϊκή εντολή και δεν θεωρούν τη βουλευτική έδρα περιουσιακό τους στοιχείο. Πλέον αριθμούμε 12 άτομα κι έπεται συνέχεια. Όλες και όλοι αντιμετωπίζουμε, όπως πάντα άλλωστε η Αριστερά, το Κοινοβούλιο ως σπουδαίο πεδίο αγώνων. Δεν ξεχνάμε ότι από τα ίδια κοινοβουλευτικά έδρανα αγωνιστές όπως ο Ηλίας Ηλιού, έδιναν σκληρές μάχες για τη δημοκρατία, τις ελευθερίες, τα δικαιώματα του λαού. Αυτήν την παράδοση της Αριστεράς στη Βουλή κάθε άλλο παρά σκουριασμένη τη θεωρούμε. Με αίσθηση ευθύνης, προσπαθούμε να φανούμε αντάξιες και αντάξιοί της στο πλευρό πάντα των αδικημένων. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας σκάνδαλα, καταγγέλλοντας πχ την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού χρέους 13 δισ. ή καταφέρνοντας την απόσυρση του απεχθούς άρθρου 23.

Κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική για ψηφοθηρικούς λόγους. Ποια είναι η ξεκάθαρη «κόκκινη γραμμή» του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις αξιώσεις της Άγκυρας και τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση;

Δεν τον κατηγορούμε γενικώς και αορίστως ούτε υπερπλειοδοτούμε εθνολαϊκιστικά όπως έκανε η ΝΔ κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν έχει κανέναν ενδοιασμό να εκμεταλλευθεί τα εθνικά θέματα για μικροπολιτικά και μικροκομματικά οφέλη. Το διαπιστώσαμε με την προεκλογική εργαλειοποίηση της Δυτικής Θράκης από τη ΝΔ το 2023 με στόχο να πληγεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ή όταν μας χαρακτήριζε “εθνική εξαίρεση”. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν κυβέρνηση, απέναντι στην Τουρκία είχαμε, ό,τι δεν έχει 7 χρόνια τώρα η ΝΔ: συνεκτική εθνική στρατηγική με καθαρές κόκκινες γραμμές στο πλαίσιο πολυδιάστατης, ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτήν ακριβώς που ακύρωσε η σημερινή εξουσία. Εμείς τότε κρατούσαμε ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και παράλληλα προασπιζόμασταν αποφασιστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου, σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, στηρίζαμε την Κύπρο κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Σήμερα έχουμε έναν ΥΠΕΞ που δηλώνει δημόσια στο εξωτερικό ότι θεωρεί την πατρίδα μας μικρομεσαία χώρα ενώ ο κ. Πρωθυπουργός σφιχταγκαλιάζεται με τον γενοκτόνο Νετανιάχου, εφαρμόζοντας το επικίνδυνο δόγμα ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου.

Τι απαντάτε στην κυβέρνηση που πανηγυρίζει για τις πρόσφατες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και οικονομικών εγκλημάτων μιλώντας για «μεγάλα ψάρια» και «σύγκρουση με τη διαφθορά»;

Πανηγυρίζει για την ομολογία αποτυχίας της! Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η κυβέρνηση ανακαλύπτει τη διαφθορά, λειτουργώντας ως αμέτοχη σχολιάστρια! Όμως αυτή δεν ήταν που είχε υποσχεθεί ψηφιοποίηση, υγιή επιχειρηματικότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα; Επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ και βλέπουμε τη μεγάλη παραβατικότητα να ανθεί. Ομίλους να κινούνται ασύδοτα, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να πηγαίνουν σε ημετέρους αποκλείοντας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνθλίβονται. Η λέξη “σκάνδαλο” κλίνεται σε όλες τις πτώσεις. Γιατί δεν είχαν παρέμβει τόσα χρόνια οι ελεγκτικές αρχές; Το Ντοκουμέντο αποκάλυψε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Mr Χωριάτικο, υψηλόβαθμων επιτελικών στελεχών της ΑΑΔΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε άμεσα την παραίτηση του Διοικητή της, Γ. Πιτσιλή. Η κυβέρνηση σιωπά. Όπως σιωπά και για την εργασιακή ομηρία των 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan. Όμως στην περίπτωσή της δεν ισχύει το κρείττον του λαλείν το σιγάν... Η μόνη διέξοδος είναι η άμεση έξοδος της κυβέρνησης των σκανδάλων και της σήψης από την εξουσία.