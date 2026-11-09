«Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Την ανάγκη αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, με έμφαση στις κοινές προμήθειες και στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής της νέας ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έως το τέλος του έτους.

Με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η συνεδρίαση του Eurogroup επικεντρώνεται στις αυξανόμενες αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερο πληθωρισμό, αυξημένο κόστος δανεισμού και εντεινόμενες δημοσιονομικές πιέσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι η ποιότητα των δημόσιων δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Eurogroup, ιδιαίτερα στον τομέα της Άμυνας, όπου οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να αξιοποιούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι οικονομίες κλίμακας, οι κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και οι ευρύτερες οικονομικές ωφέλειες που μπορούν να προκύψουν από τον συντονισμό των κρατών-μελών.

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Ήδη έχει ενεργοποιηθεί η εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία επιτρέπει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ωστόσο, η αξιοποίησή της δεν είναι ομοιόμορφη, καθώς ορισμένα κράτη έχουν προχωρήσει σε σημαντική ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων, ενώ άλλα εμφανίζουν μικρότερη κινητοποίηση.

«Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα για κάθε ευρώ που δαπανούμε», τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι συνέργειες μπορούν να περιορίσουν το κόστος και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των αμυντικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε πολλαπλές προκλήσεις, με περιορισμένους δημοσιονομικούς πόρους και αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.

Έως το τέλος του έτους η διαδικασία για την ΕΚΤ

Αναφερόμενος στη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι η σημερινή συνεδρίαση έχει κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αναμένεται να οδηγήσει σε οριστικές αποφάσεις.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, με δύο υποψηφίους να διεκδικούν τη θέση: τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ισπανίας και της Ολλανδίας αναμένεται να παρουσιάσουν τις υποψηφιότητες, ενώ ο πρόεδρος του Eurogroup έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

Το χρονοδιάγραμμα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πιεστικό, καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ έχει ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου.

Στόχος είναι η διαδικασία επιλογής να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, με την τελική πολιτική συμφωνία να διαμορφώνεται σε επίπεδο ηγετών των κρατών-μελών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι το άρθρο 283 της Συνθήκης προβλέπει συγκεκριμένα στάδια για την επιλογή της ηγεσίας της ΕΚΤ, τα οποία περιλαμβάνουν σύσταση του Συμβουλίου, διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελική απόφαση.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις θέσεις προς πλήρωση στην ΕΚΤ, εξέλιξη που δημιουργεί προϋποθέσεις για μια ευρύτερη πολιτική διαπραγμάτευση.

Το ενδεχόμενο συνολικής συμφωνίας για τις τρεις θέσεις βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς θα μπορούσε να διευκολύνει την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Τέλος, ο πρόεδρος του Eurogroup ξεκαθάρισε ότι, παρά τον θεσμικό ρόλο των υπουργών Οικονομικών στη διαδικασία, η τελική επιλογή θα καθοριστεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες.