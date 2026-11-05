Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ στην ΕΕ.

Κάτω από το 10% εκτιμάται ότι υποχώρησε για πρώτη φορά το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα το 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα, στην Αθήνα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2023, αποδίδοντας την πρόοδο στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή του myDATA, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχουν συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δημόσιων εσόδων, χωρίς να απαιτείται αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

«Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης ενισχύει παράλληλα τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Η συνάντηση Πιερρακάκη με Χούκστρα

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν επίσης η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η φορολογική απλούστευση, οι επενδύσεις και η πράσινη μετάβαση, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συγκράτησης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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Ο υπουργός αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο της Ελλάδας, ύψους σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την κοινωνική στέγαση και τις βιώσιμες μεταφορές, με προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Από την πλευρά του, ο Βόπκε Χούκστρα εξήρε τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.

«Θαυμάζουμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την πρόοδο της Ελλάδας στη μείωση του φορολογικού κενού, ενώ στάθηκε και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει καταστεί καθαρός εξαγωγέας ενέργειας από ΑΠΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να συνδεθεί στενότερα η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική με την οικονομική ανταγωνιστικότητα, ώστε η πράσινη μετάβαση να δημιουργεί οικονομικά οφέλη και να παραμένει βιώσιμη για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απλούστευση των φορολογικών και διοικητικών διαδικασιών, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τους δύο αξιωματούχους να συμφωνούν στην ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης των επενδύσεων.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, εκφράζοντας την πρόθεση για στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.