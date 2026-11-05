Ούτε λέξη για αναπτυξιακό - χρηματοδοτικό εργαλείο, σημειώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης σε ανάρτησή του.

Καμία απάντηση δεν έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ΚΕΔΕ, στα κομβικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη ανέφερε στην ανάρτησή του πως «η σημερινή ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ του κ.Μητσοτάκη δεν έδωσε καμία απάντηση στα κομβικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Ούτε λέξη για αναπτυξιακό - χρηματοδοτικό εργαλείο, γενικολογίες που παραπέμπουν στο αόριστο μέλλον για το ενεργειακό κόστος και με την προϋπόθεση να σταματήσουν οι πόλεμοι».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Γιατί η αυτοδιοίκηση πρέπει να πληρώνει το ρεύμα σε υψηλότερη τιμή από αυτή που το πληρώνουν οι βιομηχανίες; Γιατί η θέρμανση των σχολείων, των δημοτικών κτηρίων και υπηρεσιών, τα καύσιμα των απορριματοφόρων δεν μπορούν να υπαχθούν σε ειδικό τιμολόγιο;».

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