«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει όσο πιο πολλούς μπορεί, για όσο πιο πολύ μπορεί».

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά απέναντι στην ενεργειακή κρίση, διαμήνυσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, δηλώνοντας ότι «έχουμε δώσει πάνω από 1,44 δισ. από την έναρξη της κρίσης αμιγώς για ενεργειακά μέτρα» και ότι «θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί, επειδή η Ελλάδα έχει χτίσει δυνατότητες».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει όσο πιο πολλούς μπορεί, για όσο πιο πολύ μπορεί, ενώ για τον πληθωρισμό υπογράμμισε ότι «τον σηκώνει η ενέργεια», τόσο στη χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.

«Το θέμα είναι να βοηθάς τον κόσμο»

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του για τους δανειολήπτες βρέθηκε το νομοσχέδιο για τους servicers. «Θέλουμε να βάλουμε κανόνες στους servicers. Θέλουμε να βάλουμε προθεσμίες στους servicers. Θέλουμε να βάλουμε πρόστιμα. Δεκαπλασιάσαμε τα πρόστιμα στους servicers», είπε ο υπουργός.

«Πρέπει να μπουν κανόνες στους servicers και όποιος δεν τηρήσει τους κανόνες θα υποστεί το σύνολο των συνεπειών που είναι πολλές», τόνισε, αναφερόμενος σε καταγγελίες πολιτών ότι δεν λαμβάνουν απαντήσεις ή σαφή ενημέρωση για τα χρέη τους.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ενίσχυσε τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μειώνοντας το όριο εισόδου από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και δίνοντας δυνατότητα ρύθμισης έως 120 δόσεων. Επίσης τόνισε το σημαντικό όφελος που θα έχουν οι χιλιάδες δανειολήπτες μέσω της θέσπισης σταθερού επιτοκίου 3% στις ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού, προσθέτοντας ότι ήδη 675 άνθρωποι έχουν ενταχθεί στη νέα διαδικασία προστασίας της πρώτης κατοικίας.

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«Ο κόσμος αγωνιά για το αν θα μπορέσει να αποπληρώσει τα δάνειά του. Θέλει ένα χέρι βοήθειας από το κράτος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε», είπε.

Επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Ο υπουργός χαρακτήρισε «εξωπραγματικές» κάποιες προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών. «Το ΠΑΣΟΚ λέει να γίνει πρώτα πτώχευση του πολίτη», είπε, προσθέτοντας ότι το κόμμα προτείνει στον δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του «όπως ο servicer, σε ένα κλάσμα της τιμής».

«Αν αυτό ισχύει, γιατί κάποιος να ξαναπληρώσει δάνειο στη χώρα μας; Γιατί να δώσει δάνειο η τράπεζα αν ξέρει ότι δεν θα εξυπηρετούνται;» διερωτήθηκε ο κ. Πιερρακάκης. «Το θέμα δεν είναι να είσαι ευχάριστος, αλλά να βοηθάς τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «καταγγέλλει μια διαδικασία που αυτός έφερε» και ότι «μπορεί να κάνει rebranding, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τα ΦΕΚ της κυβέρνησής του». Υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με όσα είπε ότι του μετέφερε η Τράπεζα της Ελλάδος, έως το 2019 είχαν περάσει στα funds δάνεια 18 δισ. ευρώ, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει αρχικά πως δεν εκχωρήθηκε «ούτε ένα ευρώ» και, στη συνέχεια, κύκλοι του κόμματος ΕΛΑΣ ανέφεραν πως είχαν εκχωρηθεί 375 εκατ. ευρώ σε στεγαστικά δάνεια.

«Θέλω να πιστεύω ότι θα θυμηθούν και τα υπόλοιπα 17,625 δισ. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή για να νομίζουν ότι μπορούν να παραγράψουν την ιστορία», τόνισε ο υπουργός.

Ονομαστική ψηφοφορία και άρθρο 23

Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι η κυβέρνηση ζήτησε η ψήφιση του νομοσχεδίου για τους δανειολήπτες να γίνει με ονομαστική ψηφοφορία επειδή «για ένα νομοσχέδιο που το 100% πάει να βάλει κανόνες στους servicers και δικαιώματα στον κόσμο, η αντιπολίτευση πήγε να στήσει παιχνίδι και να κάνει το άσπρο-μαύρο».

Αναφερόμενος στο αποσυρθέν άρθρο 23, υποστήριξε ότι «το να λένε ότι φέρνουμε ένα νόμο κατ' εντολή των servicers που προβλέπει 10πλασιασμό των προστίμων και πλαφόν στην προκαταβολή είναι αστεία πράγματα». Εξήγησε ότι, κατά την κυβερνητική εκτίμηση, το άρθρο προέβλεπε συναινετική διαδικασία και δεν αφαιρούσε τη δικαστική προστασία, καθώς παρέμενε η δυνατότητα ανακοπής κατά των εκτελέσεων.

Έρευνες για «Χωριάτικο»

Για τις υποθέσεις σκανδάλων με εμπλοκή κρατικών υπαλλήλων, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «απαλλάξαμε από τα καθήκοντα τον προϊστάμενο της κτηματικής Δωδεκανήσου», προσθέτοντας ότι διατάχθηκε ΕΔΕ και ότι στις 27 Οκτωβρίου ζητήθηκε «πανελλαδική έρευνα για όποιον μπορεί να εμπλέκεται».

«Έχουν δοθεί εντολές από το 2025, έχουν ανακληθεί παραχωρήσεις σε παραλίες πριν ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, έχουμε αρχίσει να παίρνουμε αποτελέσματα από κτηματικές και ό,τι βρούμε θα πάει στον εισαγγελέα», δήλωσε. «Ελέγχουμε το σύνολο των αποφάσεων», συμπλήρωσε.

Τα μέτρα για δανειολήπτες

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, οι βασικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τους δανειολήπτες περιλαμβάνουν:

• Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου.

• Μείωση του ποσού εισόδου στον εξωδικαστικό από 10.000 σε 5.000 ευρώ.

• Ρυθμίσεις έως 120 δόσεων.

• Νόμο Κατσέλη με αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για το 40%.

• Προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

• Σταθερό επιτόκιο 3% για τα πρώτα τρία χρόνια στη ρύθμιση, με στόχο την προβλεψιμότητα.

• Δεκαπλασιασμό των προστίμων στους servicers, προθεσμίες και πλαφόν στις προκαταβολές.