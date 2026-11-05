Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν σήμερα στους δρόμους γαλλικών πόλεων, ενώ εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα συμμετέχουν στην πανεαπεργία, εντείνοντας την πίεση στον Γάλλο πρόεδρο, πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Με σημαίες και πανό, διαδηλωτές πραγματοποιούν σήμερα, Πέμπτη, πορείες σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ενώ εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στην πανεθνική απεργία, αμφισβητώντας εκ νέου την πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν. Η νέα κινητοποίηση έρχεται έπειτα από εβδομάδες κοινωνικής αναταραχής, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση, μόλις πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Επεισόδια σημειώθηκαν σε Παρίσι, Τουλούζη και Λιόν, περίπου 70.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από συνδικάτα, μεταξύ των οποίων η αριστερή CGT, και υποστηρίχθηκε από μαθητικές οργανώσεις, ακολουθεί τις διαδηλώσεις για το αυξημένο κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες και την εκπαίδευση, οι οποίες πυροδότησαν μία από τις σοβαρότερες περιόδους ένταση στη Γαλλία εδώ και χρόνια.

«Πρέπει να βγούμε μαζικά στους δρόμους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI η επικεφαλής της CGT, Σοφί Μπινέ, επισημαίνοντας ότι είχαν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις σε 260 πόλεις και κωμοπόλεις της χώρας.

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Ενταση σε Παρίσι, Τουλούζη και Λιόν

Οι πρώτες διαδηλώσεις ξεκίνησαν στη Μασσαλία, τη Λιόν και τη Ναντ. Στο Παρίσι, περίπου 200 μαθητές απέκλεισαν τη Rue de Rivoli, στήνοντας οδοφράγματα με ποδήλατα και κάδους απορριμμάτων. Οι δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν και διέλυσαν τον αποκλεισμό, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιεύει η Le Monde, υπήρξαν τραυματισμοί μαθητών κατά την επέμβαση.

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Επεισόδια σημειώθηκαν στο λύκειο Francoise, κοντά στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όταν ομάδα νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε στο σχολικό συγκρότημα, προκαλώντας πυρκαγιές.

Η διευθύντρια του σχολείου αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του και ζήτησε από τους μαθητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι εκπαιδευτικοί αποχώρησαν επίσης από το συγκρότημα.

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Σε χρήση δακρυγόνων και επιχειρήσεις διάλυσης ομάδας διαδηλωτών προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Λιόν.

Σύμφωνα με το Reuters, αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών έκαναν χρήση δακρυγόνων και επιτέθηκαν σε ομάδα διαδηλωτών, επιχειρώντας να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας, ενώ αρκετοί φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

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70.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Περίπου 70.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις είχαν ήδη αντίκτυπο στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο μεταφορών.

Το υπουργείο Παιδείας εκτιμά ότι το 17,5% των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχει στην απεργία.

Οι μαθητές επισημαίνουν ότι οι συνθήκες στα σχολεία και η αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον τους εξακολουθούν να αποτελούν βασικές αιτίες δυσαρέσκειας.

«Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την κινητοποίηση όσο το δυνατόν πιο δυνατή. Κάποιοι δεν συμμετέχουν επειδή φοβούνται. Πολλοί φοβούνται την αστυνομική βία», δήλωσε η 19χρονη φοιτήτρια Ιρμά ντε Μπανβίλ στο Παρίσι.

Η γαλλική κυβέρνηση υπεραμύνεται των πρακτικών της αστυνομίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε περιστατικά κατάχρησης εξουσίας θα διερευνηθούν.

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Ο Μακρόν αναζητά διέξοδο από την κρίση ενόψει των εκλογών

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, συγκάλεσε την Τετάρτη σύσκεψη για θέματα άμυνας και ασφάλειας, ενόψει των νέων κινητοποιήσεων. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ένα κίνημα που ξεκίνησε από την οργή των μαθητών για την επιδείνωση των συνθηκών στα σχολεία και την έλλειψη προοπτικών για τους νέους έχει πλέον εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησης.

«Στόχος τις επόμενες εβδομάδες είναι να επανέλθει στην κοίτη του το ποτάμι που ξεχείλισε και να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος για τις προεδρικές εκλογές υπό πιο ήρεμες συνθήκες», δήλωσε αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στον Μακρόν.