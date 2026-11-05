«Η κατάσταση παρακολουθείται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ένα Airbus A320 που εκτελούσε την πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου προς την στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ, στην περιοχή Ερ της Γαλλίας, έπειτα από συναγερμό για τοποθέτηση βόμβας, ανακοίνωσε το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

«Η κατάσταση παρακολουθείται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της απειλής, τον αριθμό των επιβαινόντων ή τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο.

Σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος ανήκει στην Aer Lingus, τον εθνικό αερομεταφορέα της Ιρλανδίας.

Μπαράζ απειλών

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις απειλές για τοποθέτηση βόμβας που δέχθηκαν περίπου δέκα ευρωπαϊκές πτήσεις την Τρίτη.

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Σε όλες τις περιπτώσεις, οι έλεγχοι δεν εντόπισαν ύποπτο μηχανισμό, σύμφωνα με τις αρχές των εμπλεκόμενων χωρών.

Οι απειλές οδήγησαν σε ελέγχους ασφαλείας, εκτροπές πτήσεων και ολιγόωρες διακοπές λειτουργίας αεροδρομίων.

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις της Ryanair δέχτηκαν απειλή, μεταξύ των οποίων και άλλη πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης αεροσκάφη των εταιρειών SAS, LOT και Wizz Air.

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, δύο αεροσκάφη της Ryanair υποβλήθηκαν σε ελέγχους για εκρηκτικούς μηχανισμούς, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Το αεροσκάφος που προερχόταν από το Δουβλίνο συνοδεύτηκε από ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ένα αεροσκάφος της LOT, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό τη Βαρσοβία, εκτράπηκε από το αεροδρόμιο Σοπέν προς το αεροδρόμιο Μόντλιν της πολωνικής πρωτεύουσας.

Στη Βουλγαρία, δύο αεροσκάφη που έφτασαν στη Σόφια υποβλήθηκαν επίσης σε ελέγχους. Σύμφωνα με τη συνοριακή αστυνομία, οι σχετικές απειλές είχαν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Μία ημέρα νωρίτερα, πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο-Λούτον προς τη Σόφια έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη, συνοδευόμενη από δύο ουγγρικά μαχητικά αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από lefigaro, Euronews