Ο συνιδρυτής του Virgin Group γυμνάζεται 20 λεπτά κάθε μέρα.

Τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ηλικία των 76 ετών, αποκαλύπτει ο σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον. Ο Βρετανός επιχειρηματίας, γνωστός για τη δραστήρια ζωή του, ακολουθεί ένα καθημερινό πρόγραμμα άσκησης που συνδυάζει σύντομες προπονήσεις ενδυνάμωσης με αθλητικές δραστηριότητες, όπως το τένις, το kitesurfing και η ποδηλασία.

Ο ιδρυτής του ομίλου Virgin δεν δηλώνει ιδιαίτερα λάτρης του γυμναστηρίου, ωστόσο θεωρεί πως η προπόνηση με βάρη αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση της δύναμης και της ευεξίας όσο περνούν τα χρόνια. Όπως εξηγεί, αφιερώνει περίπου 20 λεπτά καθημερινά στην ενδυνάμωση του σώματός του, με στόχο να παραμένει σε καλή φυσική κατάσταση και να αποφεύγει τους τραυματισμούς.

Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο Men's Health, ο Μπράνσον εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις φυσικές του δυνατότητες, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να αισθάνεται ικανός να συναγωνιστεί ανθρώπους αρκετές δεκαετίες νεότερους.

«Θέλω απλώς να είμαι σίγουρος ότι όταν θα είμαι 150 ετών, το σώμα μου θα είναι τόσο καλό όσο είναι σήμερα. Το συναρπαστικό είναι ότι πιστεύω πως μπορώ να συμβαδίσω με ανθρώπους 20 και 30 ετών, παρόλο που βρίσκομαι στα 70 μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 20λεπτη προπόνηση με αλτήρες που ακολουθεί

Η προπόνηση ενδυνάμωσης του Ρίτσαρντ Μπράνσον είναι σύντομη, αλλά στοχευμένη. Κατά τη διάρκεια της άσκησής του με το Men's Health, ακολούθησε ένα πρόγραμμα που βασίζεται κυρίως στη χρήση αλτήρων, με έμφαση στις περισσότερες επαναλήψεις και στην ποιότητα της εκτέλεσης, αντί στην άρση μεγάλων βαρών.

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Η ρουτίνα του περιλαμβάνει τρεις βασικές ασκήσεις:

Κωπηλατική με αλτήρα ενός χεριού: Ενισχύει τους μυς της πλάτης και συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος.

Ρωσικές στροφές (Russian twists): Ενεργοποιούν τους μυς του κορμού και ενισχύουν τη σταθερότητα και την περιστροφική δύναμη.

Πιέσεις ώμων με αλτήρες σε όρθια θέση: Γυμνάζουν τους ώμους, τα χέρια και το άνω μέρος της πλάτης, ενώ παράλληλα απαιτούν τη συμμετοχή του κορμού και των ποδιών για τη σταθεροποίηση του σώματος.

Για τον Μπράνσον, ο στόχος δεν είναι η εντυπωσιακή αύξηση της μυϊκής μάζας, αλλά η διατήρηση της δύναμης και της λειτουργικότητας του σώματος σε βάθος χρόνου.

Η σημασία της συγκεκριμένης προσέγγισης φάνηκε και μετά από έναν τραυματισμό στον ώμο που υπέστη πριν από περίπου έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια ποδηλασίας. Όπως αναφέρεται, κατάφερε να ανακάμψει γρήγορα, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του ασκήσεις ενδυνάμωσης της τραυματισμένης περιοχής.

Τένις, kitesurfing και ποδηλασία: Η άσκηση ως τρόπος ζωής

Παρότι η προπόνηση με αλτήρες αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του, ο ίδιος προτιμά τις δραστηριότητες που συνδυάζουν τη φυσική άσκηση με την ψυχαγωγία.

Το τένις, το kitesurfing και η ποδηλασία σε απαιτητικές ορεινές διαδρομές είναι μερικές από τις αγαπημένες του επιλογές. Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει, παίζει τένις τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, ενώ η καθημερινή του δραστηριότητα δεν περιορίζεται σε μια συμβατική προπόνηση στο γυμναστήριο.

«Γυμνάζομαι κάθε μέρα, αλλά μεγάλο μέρος της προπόνησής μου είναι διασκεδαστικό. Κάνω kitesurf, παίζω πολύ τένις, μονό τένις το πρωί και το βράδυ. Πηγαίνουμε για ποδηλασία σε μερικά αρκετά ακραία βουνά», σημείωσε.

Ο επιχειρηματίας υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι η ηλικία δεν αποτελεί απαραίτητα εμπόδιο στην ενεργό ζωή, εφόσον το σώμα παραμένει δυνατό και υγιές.

«Είμαι 75 ετών. Αν δεν κοιτάξω στον καθρέφτη, νιώθω ότι είμαι στα είκοσί μου. Δεν έχω κανέναν σοβαρό τραυματισμό», ανέφερε.

Η φιλοσοφία του Ρίτσαρντ Μπράνσον βασίζεται, τελικά, σε έναν συνδυασμό συστηματικής ενδυνάμωσης και ευχάριστων αθλητικών δραστηριοτήτων. Μια προσέγγιση που, όπως δείχνει η δική του εμπειρία, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της ενεργητικότητας και της φυσικής κατάστασης καθώς μεγαλώνει κανείς.