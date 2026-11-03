Ποια μορφή προπόνησης ξεχώρισε;

Η απώλεια βάρους μετά την ηλικία των 65 ετών, μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το σώμα και οι ανάγκες του οργανισμού διαμορφώνονται ανάλογα με τη δεκαετία που διανύουμε. Ωστόσο, η απώλεια δεν αφορά μόνο τη μείωση του σωματικού λίπους. Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα, καθώς οι μύες έχουν καθοριστικό ρόλο στην δύναμη, την ισορροπία και τις καθημερινές κινήσεις. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο είδος προπόνησης, μπορεί να προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στη συνολική σας προσπάθεια.

Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Sunshine Coast στην Αυστραλία, συνέκριναν τρία διαφορετικά προγράμματα σωματικής άσκησης και διαπίστωσαν ότι η λεγόμενη ως διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT) βοήθησε τους συμμετέχοντες να μειώσουν το λίπος στο σώμα τους, διατηρώντας παράλληλα τη μυϊκή τους μάζα.

Η σύγκριση των τριών προπονήσεων

Σύμφωνα με τα δεδομένα, στη μελέτη συμμετείχαν 123 υγιείς ενήλικες, με μέσο όρο ηλικίας τα 72 τους χρόνια.

Οι ερευνητές τους χώρισαν σε τρεις ομάδες, κάθε μία από τις οποίες ακολούθησε ένα διαφορετικό πρόγραμμα άσκησης: υψηλής, μέτριας ή χαμηλής έντασης.

Οι ασκούμενοι, για ένα διάστημα έξι μηνών πραγματοποιούσαν τρεις προπονήσεις την εβδομάδα, με μέση διάρκεια τα 45 λεπτά, ενώ στο πλευρό τους είχαν ειδικούς και προπονητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι και τα τρία προγράμματα συνέβαλαν σημαντικά σε μία μικρή μείωση του σωματικού λίπους, ωστόσο, μία μορφή προπόνησης ήταν εκείνη που ξεχώρισε.

Συγκεκριμένα, όσοι ακολούθησαν διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης, γνωστή και ως HIIT, κατάφεραν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα, χάνοντας ταυτόχρονα λίπος.

Αντίθετα, στην ομάδα που έκανε άσκηση μέτρια έντασης παρατηρήθηκε μικρή απώλεια άλιπου ιστού.

Η διαπίστωση των ερευνών, δείχνει ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσο λίπος χάνεται από το σώμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και κατά πόσο καταφέρνει να προστατεύσει τους μύες κατά τη διαδικασία της απώλεια του βάρους.

Γιατί ξεχώρισε η προπόνηση HIIT;

Η διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης βασίζεται στην εναλλαγή σύντομων περιόδων έντονης προσπάθειας με διαστήματα ανάπαυσης ή χαμηλότερης έντασης άσκησης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγαλύτερη επιβάρυνση που δέχονται οι μύες κατά τη διάρκεια αυτών των διαστημάτων ενδέχεται να δίνει στο σώμα ισχυρότερο ερέθισμα για να διατηρήσει σχεδόν στα ίδια επίπεδα τον μυϊκό ιστό.

Η μελέτη, επίσης, κατέγραψε ορισμένες βελτιώσεις σε δείκτες που σχετίζονται με το κοιλιακό λίπος, αν και οι εν λόγω αλλαγές ήταν περιορισμένες.

Τι να προσέξετε μετά την ηλικία των 65 ετών

Τα ευρήματα της έρευνας δεν σχετίζονται με το γεγονός ότι θα πρέπει να εστιάζετε σε εξαντλητικές προπονήσεις ή καθημερινή άσκηση υψηλής έντασης.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, οι ασκούμενοι είχαν συνεχόμενη επίβλεψη, ακολουθούσαν οδηγίες και προσάρμοζαν την ένταση της προπόνησης.

Επιπλέον, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν σχετικά μικρές, ενώ η μελέτη μέτρησε τη μυϊκή μάζα και όχι άμεσα τη μυϊκή δύναμη.

Αν ωστόσο, αποσκοπείτε στο να προσαρμόσετε την προπόνηση HIIT στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της γυμναστικής σας, καλό είναι να ξεκινήσετε σταδιακά, επιλέγοντας ασκήσεις ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες και το σώμα σας.

Να θυμάστε ότι μετά την ηλικία των 65 ετών, ο στόχος δεν είναι απλώς να χάσετε κιλά, αλλά να απαλλαγείτε από το περιττό λίπος, διατηρώντας τη μυϊκή σας μάζα.