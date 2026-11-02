Ο Δήμος Νέας Ιωνίας θα γιορτάσει τον πολιούχο του Άγιο Γεώργιο τον Νεαπολίτη την Τρίτη 3/11 με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά.

Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στην Νέα Ιωνία λόγω της εορτής του πολιούχου Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη. Αντίθετα σύμφωνα με την απόφαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Προστασίας ενημερώνει οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά. Παράλληλα λόγω της αργίας του πολιούχου δεν θα διεξαχθούν μαθήματα στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Η Νέα Ιωνία γιορτάζει τον πολιούχο της με κλειστά σχολεία και την μετακομιδή του σκηνώματός του

Στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχο της πόλης, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος τιμά και πανηγυρίζει τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, Πολιούχου και Προστάτου αυτής, στο νεοσύστατο χώρο του «Ιωνικού Κέντρου» στη Νέα Ιωνία (Λεωφ. Ηρακλείου 141).

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, παραμονή της εορτής, και ώρα 5:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η επίσημη μετακομιδή του αφθάρτου Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτου από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, όπου φυλασσόταν μέχρι σήμερα, στον νέο Ιερό Ναό που ανεγέρθηκε προς τιμήν του στο «Ιωνικό Κέντρο». Ακολούθως θα τελεσθούν η Ακολουθία των Θυρανοιξίων και ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός.

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Ανήμερα της εορτής, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, το πρωί, θα τελεσθεί η πρώτη Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της ιδίας ημέρας, 3 Νοεμβρίου και ώρα 7:00μ.μ., με τιμητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολιτισμού και Νεολαίας του «Ιωνικού Κέντρου», με αφορμή την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου.