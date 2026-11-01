Φαίνεται πως όταν το ζητούμενο είναι η διατήρηση της οστικής μάζας και η αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας που συνοδεύει τη γήρανση, η προπόνηση αντίστασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το Pilates και η προπόνηση με βάρη συγκαταλέγονται στις δημοφιλέστερες μορφές άσκησης, με ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να τις εντάσσουν στην καθημερινότητά τους, αναζητώντας καλύτερη φυσική κατάσταση, μυϊκή ενδυνάμωση και προστασία της υγείας τους.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ndtv, η προπόνηση αντίστασης κερδίζει συνεχώς έδαφος και στις συστάσεις των ειδικών, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής πυκνότητας.

Ποια από τις δύο επιλογές είναι, όμως, αποτελεσματικότερη όταν ο στόχος είναι να διατηρήσουμε γερά οστά, δυνατούς μυς και υγιείς αρθρώσεις καθώς περνούν τα χρόνια; Η απάντηση εξαρτάται από τις ανάγκες του οργανισμού, ωστόσο τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η προπόνηση με αντιστάσεις έχει σαφές πλεονέκτημα στην ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, ενώ το Pilates προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ισορροπία, τη στάση του σώματος, την κινητικότητα και τον έλεγχο των κινήσεων.

Το σημαντικότερο, μάλιστα, είναι ότι οι δύο μορφές άσκησης δεν χρειάζεται να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Αντίθετα, ο συνδυασμός τους μπορεί να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διατήρηση της σωματικής υγείας σε βάθος χρόνου.

Τι προσφέρει το Pilates και τι η προπόνηση δύναμης;

Το Pilates είναι μια μέθοδος άσκησης χαμηλής έντασης, η οποία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση του κορμού, στη σωστή στάση του σώματος, στην αναπνοή, στην ευθυγράμμιση και στον έλεγχο των κινήσεων. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έδαφος, με τη χρήση του σωματικού βάρους και ειδικών βοηθημάτων, ή σε εξοπλισμό όπως το reformer, όπου χρησιμοποιούνται ελατήρια για τη δημιουργία αντίστασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη πλευρά, η προπόνηση δύναμης βασίζεται στην άσκηση των μυών απέναντι σε εξωτερική αντίσταση. Αυτή μπορεί να προέρχεται από αλτήρες, μπάρες, μηχανήματα γυμναστικής ή λάστιχα αντίστασης.

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η προοδευτική υπερφόρτωση, δηλαδή η σταδιακή αύξηση του φορτίου ή της δυσκολίας των ασκήσεων, ώστε οι μύες να προσαρμόζονται και να γίνονται ισχυρότεροι.

Και οι δύο μέθοδοι έχουν τη δική τους αξία. Ωστόσο, όταν το ζητούμενο είναι η διατήρηση της οστικής μάζας και η αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας που συνοδεύει τη γήρανση, η προπόνηση αντίστασης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ποιοι πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία των οστών;

Η διατήρηση της οστικής και μυϊκής υγείας αφορά σχεδόν όλους, υπάρχουν όμως ορισμένες ομάδες που χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Οι γυναίκες που πλησιάζουν ή έχουν περάσει την εμμηνόπαυση: Η μείωση των οιστρογόνων μπορεί να επιταχύνει την απώλεια οστικής μάζας, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης.

Οι ενήλικες άνω των 50 ετών: Με την πάροδο της ηλικίας, η μυϊκή μάζα και η οστική πυκνότητα μπορεί να μειώνονται σταδιακά.

Οι εργαζόμενοι σε γραφείο: Η πολύωρη καθιστική ζωή συνδέεται συχνά με μειωμένη κινητικότητα, αδύναμους μυς του κορμού, δυσκαμψία στους γοφούς και προβλήματα στη στάση του σώματος.

Τα άτομα με οστεοπενία ή οστεοπόρωση: Χρειάζονται κατάλληλα προσαρμοσμένο πρόγραμμα άσκησης, ιδιαίτερα εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καταγμάτων.

Όσοι επιστρέφουν στη γυμναστική μετά από τραυματισμό ή μεγάλο διάστημα αποχής: Η σταδιακή επανένταξη στη σωματική δραστηριότητα είναι καθοριστική.

Η απώλεια οστικής μάζας, πάντως, δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες. Οι άνδρες επίσης αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης όσο μεγαλώνουν, ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 70 ετών.

Πότε αρχίζει να μειώνεται η οστική και μυϊκή μάζα;

Η μέγιστη οστική μάζα επιτυγχάνεται συνήθως προς το τέλος της δεκαετίας των 20 και στις αρχές της δεκαετίας των 30. Από εκεί και πέρα, ο οργανισμός περνά σταδιακά από τη φάση ανάπτυξης των οστών στη φάση διατήρησης της οστικής τους πυκνότητας.

Παράλληλα, η μυϊκή μάζα αρχίζει να μειώνεται περίπου από την ηλικία των 30 ετών, με την απώλεια να επιταχύνεται μετά τα 60.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι αλλαγές δεν προκαλούν απαραίτητα άμεσα ή εμφανή συμπτώματα. Η οστεοπόρωση, άλλωστε, χαρακτηρίζεται συχνά ως «σιωπηλή νόσος», καθώς μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη μέχρι να συμβεί ένα κάταγμα.

Ένας τραυματισμός στον καρπό, ένα κάταγμα συμπίεσης στη σπονδυλική στήλη ή ένα κάταγμα ισχίου μετά από μια σχετικά μικρή πτώση μπορεί να αποτελέσουν την πρώτη ένδειξη ότι η οστική πυκνότητα έχει μειωθεί σημαντικά.

Γι' αυτό και η πρόληψη έχει καθοριστική σημασία. Η φροντίδα των οστών και των μυών δεν πρέπει να ξεκινά όταν εμφανιστεί το πρόβλημα, αλλά πολύ νωρίτερα.

Γιατί η άσκηση είναι απαραίτητη για γερά οστά;

Τα οστά δεν είναι αδρανείς δομές. Πρόκειται για ζωντανό ιστό που βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία αναδόμησης, με κύτταρα να απομακρύνουν παλαιό οστικό ιστό και άλλα να δημιουργούν νέο.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία είναι η μηχανική φόρτιση, δηλαδή η πίεση και οι δυνάμεις που δέχονται τα οστά κατά τη διάρκεια της κίνησης και της άσκησης.

Όταν οι μύες συσπώνται και ασκούν δύναμη στα οστά, δημιουργείται ένα ερέθισμα που μπορεί να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς οστικής αναδόμησης και ενίσχυσης. Αντίθετα, η παρατεταμένη αδράνεια και η έλλειψη κατάλληλης φόρτισης μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια οστικής μάζας.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται μία από τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στο Pilates και την προπόνηση δύναμης.

Τα πλεονεκτήματα του Pilates: Ισορροπία, κινητικότητα και καλύτερη στάση σώματος

Το Pilates προσφέρει σημαντικά οφέλη, ιδιαίτερα για ανθρώπους που επιθυμούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του σώματός τους και να κινούνται με μεγαλύτερη ευκολία.

Τα βασικότερα πλεονεκτήματά του είναι:

Βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού: Συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Ενδυνάμωση του κορμού και των ισχίων: Ενισχύει τους μυς που υποστηρίζουν τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη.

Καλύτερη στάση σώματος: Βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσκαμψίας και των μυϊκών ανισορροπιών που μπορεί να προκαλεί η καθιστική ζωή.

Αυξημένη κινητικότητα: Βελτιώνει τον έλεγχο και το εύρος των κινήσεων.

Επίγνωση του σώματος: Εκπαιδεύει τον ασκούμενο να αντιλαμβάνεται καλύτερα τη θέση και την κίνηση του σώματός του.

Σχετικά χαμηλή επιβάρυνση: Μπορεί να αποτελέσει κατάλληλη επιλογή για αρχάριους ή για ανθρώπους που επιστρέφουν σταδιακά στην άσκηση, με τις απαραίτητες προσαρμογές.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα μελέτης σε γυναίκες ηλικίας 60 έως 80 ετών, στην οποία συγκρίθηκαν ένα πρόγραμμα Pilates και ένα πρόγραμμα προπόνησης αντίστασης. Και οι δύο ομάδες παρουσίασαν βελτίωση στη λειτουργική τους ικανότητα, ενώ το Pilates εμφάνισε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στη δύναμη έκτασης του ισχίου και του κορμού.

Στη συγκεκριμένη έρευνα δεν καταγράφηκαν ανεπιθύμητα συμβάντα στις δύο ομάδες άσκησης. Αντίθετα, οι τραυματισμοί εμφανίστηκαν στην ομάδα που δεν ακολουθούσε πρόγραμμα γυμναστικής, όπου καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, δύο κατάγματα καρπού έπειτα από πτώσεις.

Πού υστερεί το Pilates στην προστασία των οστών;

Παρά τα σημαντικά οφέλη του, το Pilates παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς όταν ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της οστικής πυκνότητας.

Πρώτον, η αντίσταση που προσφέρει το σωματικό βάρος ή τα ελατήρια του εξοπλισμού μπορεί να μην είναι αρκετή για να δημιουργήσει το απαιτούμενο ερέθισμα στα οστά, ιδιαίτερα όταν ο ασκούμενος έχει ήδη προχωρήσει σε υψηλότερο επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Δεύτερον, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η επίδρασή του στην οστική πυκνότητα είναι πιο περιορισμένη σε σύγκριση με την προοδευτική προπόνηση αντίστασης.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με χαμηλή οστική μάζα, η προπόνηση αντίστασης υψηλής έντασης οδήγησε σε βελτίωση της οστικής πυκνότητας, ενώ το πρόγραμμα Pilates που εξετάστηκε δεν επέφερε αντίστοιχη αλλαγή στην οστική μάζα ή στη μυϊκή δύναμη.

Παράλληλα, συστηματική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν εντόπισε σαφή υπεροχή του Pilates έναντι άλλων μορφών άσκησης ως προς την αύξηση της δύναμης, αν και η ποιότητα των διαθέσιμων στοιχείων χαρακτηρίστηκε χαμηλή έως πολύ χαμηλή.

Επιπλέον, το Pilates δεν αποτελεί από μόνο του την αποτελεσματικότερη επιλογή για σημαντική απώλεια βάρους, καθώς η ενεργειακή δαπάνη του είναι συνήθως μέτρια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις ασκήσεις που περιλαμβάνουν έντονη κάμψη ή στροφή της σπονδυλικής στήλης, ειδικά για όσους έχουν χαμηλή οστική πυκνότητα. Κινήσεις όπως οι Rolling Like a Ball, Jackknife και Roll Over ενδέχεται να χρειάζονται αποφυγή ή τροποποίηση, ανάλογα με την κατάσταση του ασκούμενου και τις οδηγίες του ειδικού.

Γιατί η προπόνηση με βάρη υπερέχει στην ενίσχυση των οστών;

Η προπόνηση δύναμης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της οστικής υγείας, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε.

Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση της αντίστασης, δημιουργώντας ισχυρότερα και πιο ελεγχόμενα ερεθίσματα για τους μυς και τα οστά.

Τα σημαντικότερα οφέλη περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση της οστικής πυκνότητας: Η κατάλληλη φόρτιση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως τα ισχία και η σπονδυλική στήλη, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ή και στη βελτίωση της οστικής μάζας.

Αύξηση της μυϊκής δύναμης: Η συστηματική προπόνηση βοηθά στην αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας που σχετίζεται με την ηλικία.

Καλύτερη προστασία των αρθρώσεων: Οι ισχυρότεροι μύες συμβάλλουν στη σταθερότητα και στη σωστή λειτουργία των αρθρώσεων.

Μείωση του κινδύνου πτώσεων: Η ενδυνάμωση των κάτω άκρων μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα και τη λειτουργική ικανότητα.

Βελτίωση της μεταβολικής υγείας: Συμβάλλει στη βελτίωση της σύστασης του σώματος και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Διατήρηση της αυτονομίας: Η μυϊκή δύναμη είναι απαραίτητη για καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα σκάλας, το περπάτημα και η μεταφορά αντικειμένων.

Ένας ακόμη μύθος που χρειάζεται να καταρριφθεί είναι ότι η προπόνηση με βάρη οδηγεί αναγκαστικά σε υπερβολικά ογκώδες σώμα. Στην πραγματικότητα, η σημαντική αύξηση του μυϊκού όγκου απαιτεί συστηματική και εξειδικευμένη προπόνηση, καθώς και συγκεκριμένη διατροφική προσέγγιση. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το αποτέλεσμα είναι ένα δυνατότερο και λειτουργικότερο σώμα.

Τι πρέπει να προσέχετε όταν γυμνάζεστε με βάρη;

Η προπόνηση δύναμης έχει σημαντικά οφέλη, αλλά χρειάζεται σωστό σχεδιασμό και προσοχή.

Η λανθασμένη τεχνική, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα φορτία, μπορεί να επιβαρύνει τη μέση, τα γόνατα και τους ώμους. Επίσης, η απότομη μετάβαση σε βαριά βάρη χωρίς προηγούμενη προσαρμογή αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

Για όσους έχουν οστεοπόρωση ή ιστορικό καταγμάτων, είναι απαραίτητο να προηγείται αξιολόγηση από γιατρό και να σχεδιάζεται πρόγραμμα κατάλληλο για τις ανάγκες τους.

Τέλος, η υπερβολική προπόνηση χωρίς επαρκή χρόνο αποκατάστασης μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Οι ημέρες ξεκούρασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ενδυνάμωσης.

Οστεοπόρωση: Πρέπει να επιλέξετε Pilates ή βάρη;

Για τα άτομα με οστεοπενία ή οστεοπόρωση, το βασικό μήνυμα είναι ότι η άσκηση δεν πρέπει να αποφεύγεται. Η παρατεταμένη αδράνεια μπορεί να επιδεινώσει την απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας.

Η προοδευτική προπόνηση αντίστασης και οι κατάλληλες ασκήσεις με φόρτιση του σωματικού βάρους αποτελούν βασικά εργαλεία για τη διατήρηση της οστικής υγείας.

Το Pilates και οι ασκήσεις ισορροπίας λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς συμβάλλουν στη σταθερότητα, στον έλεγχο των κινήσεων και στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πολλά κατάγματα σε μεγαλύτερες ηλικίες προκαλούνται μετά από πτώσεις. Επομένως, η πρόληψη δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των οστών, αλλά και τη βελτίωση της ικανότητας του σώματος να διατηρεί την ισορροπία του.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της διατροφής. Η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου, βιταμίνης D και πρωτεΐνης συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών και των μυών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτείται και ειδική φαρμακευτική αγωγή, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού.

Γιατί το ζήτημα αφορά ιδιαίτερα την Ινδία;

Η ανάγκη πρόληψης της οστεοπόρωσης και της μυϊκής απώλειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην Ινδία, όπου συνυπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου.

Ο αστικός και καθιστικός τρόπος ζωής περιορίζει τη σωματική δραστηριότητα, ενώ η έλλειψη επαρκών επιπέδων βιταμίνης D αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, παρά την αυξημένη ηλιοφάνεια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι έχουν χαμηλή οστική πυκνότητα μόνο μετά από κάποιο κάταγμα, καθώς η οστεοπόρωση συχνά δεν προκαλεί προειδοποιητικά συμπτώματα.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Pilates δημιουργεί επίσης την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης, καθώς αρκετοί ασκούμενοι θεωρούν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αρκεί από μόνη της για την προστασία των οστών.

Την ίδια στιγμή, η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται να αυξήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των καταγμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν το ισχίο.

Πώς να συνδυάσετε Pilates και βάρη μέσα στην εβδομάδα

Η καλύτερη προσέγγιση δεν είναι απαραίτητα η επιλογή της μίας μεθόδου εις βάρος της άλλης. Ένα ισορροπημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα και των δύο.

Ένα ενδεικτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προπόνηση δύναμης δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα: Με έμφαση σε καθίσματα, ασκήσεις κάμψης ισχίου (hip hinges), κωπηλατικές κινήσεις και μεταφορές βάρους, με σταδιακή αύξηση της αντίστασης.

Pilates μία έως δύο φορές την εβδομάδα: Για ενδυνάμωση του κορμού, βελτίωση της στάσης του σώματος και καλύτερο έλεγχο των κινήσεων.

Περπάτημα τις περισσότερες ημέρες: Με προσθήκη ανηφόρας ή γρηγορότερου ρυθμού, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση.

Ασκήσεις ισορροπίας: Όπως η στήριξη στο ένα πόδι και οι ελεγχόμενες κινήσεις όρθιας στάσης.

Ημέρες αποκατάστασης: Για να δίνεται στον οργανισμό ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής και αποκατάστασης.

Ισορροπημένη διατροφή: Με επαρκή πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα και κατάλληλη πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D.

Οι αρχάριοι μπορούν να ξεκινήσουν με το βάρος του σώματος, λάστιχα αντίστασης ή μηχανήματα γυμναστικής, κατά προτίμηση με την καθοδήγηση εξειδικευμένου γυμναστή. Στη συνέχεια, η ένταση και η αντίσταση μπορούν να αυξάνονται σταδιακά.

Πότε χρειάζεται να συμβουλευτείτε γιατρό;

Πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος άσκησης, συνιστάται ιατρική αξιολόγηση για όσους έχουν ιστορικό καταγμάτων, διαγνωσμένη οστεοπόρωση, μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών ή σημαντικά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, στις αρθρώσεις ή στην καρδιά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εάν εμφανιστούν:

Ξαφνικός ή επίμονος πόνος στην πλάτη, ιδιαίτερα μετά από πτώση.

Ανεξήγητη απώλεια ύψους ή σταδιακά πιο σκυφτή στάση σώματος.

Πόνος που επιδεινώνεται μετά από κάθε προπόνηση.

Οίδημα στις αρθρώσεις, αίσθημα μπλοκαρίσματος ή αστάθειας κατά την κίνηση.

Τα συμπτώματα αυτά δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς μπορεί να υποδηλώνουν τραυματισμό ή υποκείμενο πρόβλημα που χρειάζεται διερεύνηση.

Ο συνδυασμός είναι το κλειδί για υγιή γήρανση

Το Pilates δεν είναι λιγότερο χρήσιμο επειδή δεν αποτελεί την αποτελεσματικότερη επιλογή για την αύξηση της οστικής πυκνότητας. Αντίθετα, προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ισορροπία, στη στάση του σώματος, στην κινητικότητα και στον έλεγχο των κινήσεων.

Ωστόσο, όταν ο στόχος είναι η διατήρηση της οστικής μάζας και η αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας που συνοδεύει τη γήρανση, η προοδευτική προπόνηση αντίστασης έχει ισχυρότερη επιστημονική υποστήριξη.

Η πιο ολοκληρωμένη στρατηγική είναι, επομένως, ο συνδυασμός των δύο: τα βάρη για την ενίσχυση των μυών και τη φόρτιση των οστών, το Pilates για καλύτερη κινητικότητα, ισορροπία και σωματικό έλεγχο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η συνέπεια. Η καλύτερη μορφή άσκησης είναι εκείνη που μπορεί κανείς να διατηρήσει μακροπρόθεσμα, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και στις δυνατότητες του σώματός του.

Και το γεγονός ότι κάποιος έχει ήδη περάσει τα 50 ή τα 60 δεν σημαίνει ότι είναι αργά για να ξεκινήσει. Η φροντίδα των οστών, των μυών και των αρθρώσεων μπορεί να αρχίσει σε κάθε ηλικία, με τα κατάλληλα ερεθίσματα και τη σωστή καθοδήγηση.