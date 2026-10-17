Τι δείχνουν οι νεότερες μελέτες και πότε αξίζει πραγματικά να κάνετε cardio;

Μία από τις πιο διαδεδομένες συμβουλές σε σχέση με την γυμναστική και τη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα στα social media, είναι να κάνετε 10 πέως 15 λεπτά cardio μετά από την προπόνηση με τα βάρη, καθώς η συγκεκριμένη πρακτική προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα, περισσότερη μυϊκή ανάπτυκη και καύση λίπους.

Είναι όμως, απαραίτητο να ολοκληρώνετε κάθε σας προπόνηση με αερόβια άσκηση για να μεγιστοποιήσετε τα «gains» σας;

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες και το medicalxpress.com, ο συνδυασμός της αερόβιας άσκησης με την προπόνηση με βάρη, γνωστός και ως «concurrent training» (συνδυαστική προπόνηση), δεν φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τη μυϊκή ανάπτυξη ή τη δύναμη στους περισσότερους ασκούμενους.

Ωστόσο, δεν προσφέρει αυτομάτως καλύτερα μυϊκά αποτελέσματα σε σύγκριση με εκείνα που προσφέρει η προπόνηση αποκλειστικά με βάρη.

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των ερευνών σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο προπόνησης;

Για χρόνια οι ειδικοί εξέφραζαν την ανησυχία τους σχετικά με το γεγονός ότι το cardio μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της προπόνησης με βάρη, ένα φαινόμενο που έγινε γνωστό ως το «φαινόμενο της παρεμβολής».

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Νεότερα στοιχεία, ωστόσο, αμφισβητούν τη συγκεκριμένη θεωρία.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2022, η οποία εστίασε σε 43 προγενέστερες έρευνες και αφορούσε 1.090 συμμετέχοντες, διαπίστωσε ότι η προσθήκη αερόβιας άσκησης δεν προκάλεσε ουσιαστική διαφορά στην αύξηση της μυϊκής μάζας ή της δύναμης.

Ανασκόπηση του 2026, που εξέτασε 17 προηγούμενες αναλύσεις και συνολικά 144 μελέτες, κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα: Ο συνδυασμός των δύο μορφών άσκησης βελτιώνει την αερόβια φυσική κατάσταση χωρίς να επηρεάζει, κατά μέσο όρο, τη μυϊκή ανάπτυξη του ασκούμενου.

Στις εξαιρέσεις της μελέτης, ωστόσο, κατατάσσετε το ενδεχόμενο της «εκρηκτικής δύναμης», η οποία μπορεί να επηρεαστεί ελαφρώς όταν το αερόβιο γίνεται αμέσως μετά από τα βάρη.

Παράλληλα, σε ασκούμενους που έχουν την γυμναστική στην καθημερινότητά τους έχει παρατηρηθεί μικρότερη αύξηση της δύναμης στα πόδια, όταν οι δύο μορφές προπόνησης συνδυάζονται σε μία συνεδρία.

Η σειρά των προπονήσεων έχει καθοριστική σημασία

Δεν είναι λίγοι λοιπόν, όσοι επιλέγουν να συνδυάσουν τις δύο μορφές προπόνησης σε μία. Η σειρά η οποία ακολουθείται έχει καταλυτική σημασία για τα αποτελέσματα.

Τα βάρη πριν την αερόβια άσκηση φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη δύναμη στο κάτω μέρος του σώματος.

Το cardio μετά τα βάρη ωφελεί την καρδιαναπνευστική υγεία και μπορεί να συμβάλει στην απώλεια λίπους, χωρίς να υπονομεύει την μυϊκή ανάπτυξη.