Όσο σημαντική και αν είναι η αερόβια άσκηση, δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του οργανισμού.

Το περπάτημα και το τρέξιμο αποτελούν δύο από τις πιο εύκολες μορφές άσκησης, με σημαντικά οφέλη για την υγεία. Ακόμη και 30 λεπτά καθημερινής δραστηριότητας μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των προβλημάτων που προκαλεί η καθιστική ζωή, στη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας και στη διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης.

Ωστόσο, όσο σημαντική και αν είναι η αερόβια άσκηση, δεν καλύπτει από μόνη της όλες τις ανάγκες του οργανισμού. Η προπονήτρια και διατροφολόγος Blanca Pombal προτείνει καθημερινό περπάτημα διάρκειας τουλάχιστον 30 λεπτών, με ταχύτητα περίπου 5 χιλιομέτρων την ώρα.

Για όσους προτιμούν το τρέξιμο, προτείνει 12 έως 15 λεπτά συνεχόμενου τζόκινγκ σε ήπιο ρυθμό.Βέβαια, η ένταση της άσκησης δεν μπορεί να είναι ίδια για όλους. Η ηλικία, η φυσική κατάσταση, η εμπειρία και οι προσωπικές ανάγκες κάθε ατόμου καθορίζουν τον κατάλληλο ρυθμό. Δεν υπάρχει, επομένως, μία ιδανική ταχύτητα που να ταιριάζει σε όλους. Το σημαντικό είναι η προσπάθεια να είναι αρκετή χωρίς να προκαλεί υπερβολική καταπόνηση.

Ο personal trainer και ιδρυτής της Malagaentrena, José Ruiz, επισημαίνει ότι η αερόβια δραστηριότητα χρειάζεται να συνδυάζεται με ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης. «Όσοι περπατούν ή τρέχουν τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα θα πρέπει να συμπληρώνουν τη δραστηριότητά τους με ασκήσεις ενδυνάμωσης, ώστε να διατηρούν τη μυϊκή τους μάζα. Το περπάτημα ή το τρέξιμο κινεί το σώμα. Η δύναμη το ενισχύει», εξηγεί.

Οι μύες που πρέπει να γυμνάζουμε

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής πρέπει να περιλαμβάνει ασκήσεις για:

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- Γλουτοί: Άρσεις λεκάνης και άλλες ασκήσεις για τη σταθερότητα της λεκάνης.-

- Πλάτη: Κωπηλατικές κινήσεις με λάστιχα ή βάρη.

- Κοιλιακοί και κορμός: Ασκήσεις σταθεροποίησης που βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο του σώματος.

- Χέρια και ώμοι: Κάμψεις και ασκήσεις με ελαφριά βάρη.

Η συστηματική ενδυνάμωση συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, στη βελτίωση της σωματικής λειτουργικότητας και στην υποστήριξη των αρθρώσεων.Για όσους ξεκινούν τώρα, δύο συνεδρίες την εβδομάδα αποτελούν μια καλή αρχή. Στη συνέχεια, η ένταση και η δυσκολία μπορούν να αυξάνονται σταδιακά.

Το περπάτημα, το τρέξιμο και η προπόνηση με βάρη δεν αποτελούν δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση. Αντίθετα, λειτουργούν συμπληρωματικά και καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες του σώματος. Η αερόβια άσκηση ενισχύει την καρδιά και την αντοχή, ενώ η προπόνηση με βάρη συμβάλλει στη διατήρηση των μυών, της σωματικής δύναμης και της ευελιξίας.

ΠΗΓΗ: radiomitre.cienradios.com