Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Σε ρυθμούς Black Friday εξακολουθεί να κινείται η αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα να έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, δίνοντας στους καταναλωτές ακόμη μία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές.

Μία ημέρα πριν από τη Cyber Monday, αρκετές επιχειρήσεις αναμένεται να ανεβάσουν ρολά, επιχειρώντας να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων είναι προαιρετική, με κάθε επιχείρηση να αποφασίζει εάν θα ανοίξει.

Το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων εκτείνεται από τις 11:00 έως τις 20:00.

Ωστόσο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 20:00.

Ποια σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά σήμερα

Διαφορετική είναι η εικόνα στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες δεν ακολουθούν ενιαίο ωράριο λειτουργίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ειδικότερα:

- Lidl: Επιλεγμένα καταστήματα από τις 11:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00.

- My market: Επιλεγμένα υποκαταστήματα από τις 11:00 έως τις 15:00.

- Σκλαβενίτης: Το κατάστημα στο Smart Park στα Σπάτα από τις 11:00 έως τις 20:00.

- ΑΒ Βασιλόπουλος: Επιλεγμένα καταστήματα με διαφορετικό ωράριο ανά περιοχή.

- OK! Anytime Markets, My market Local και ΑΒ Shop&Go: Λειτουργία ανάλογα με το ωράριο κάθε καταστήματος.

Οι καταναλωτές καλούνται να επιβεβαιώνουν το ωράριο του καταστήματος που επιθυμούν να επισκεφθούν, πριν από τη μετάβασή τους σε αυτό.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα τον Δεκέμβριο

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου, στις 10 Δεκεμβρίου, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το προτεινόμενο ωράριο στην Αθήνα για τις Κυριακές του Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής:

- Κυριακή 13 Δεκεμβρίου: 11:00 – 16:00.

- Κυριακή 20 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00.

- Κυριακή 27 Δεκεμβρίου: 11:00 – 18:00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον των καταναλωτών στρέφεται στη Cyber Monday της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου, με τις επιχειρήσεις να ετοιμάζουν νέο κύκλο προσφορών, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων.