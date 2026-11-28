Η συγκεκριμένη υπηρεσία υπαγόταν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ από το 2024 μεταφέρθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Νέα ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» εγείρονται από την ανάθεση νομικής γνωμοδότησης σε μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες», με αντικείμενο τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των εταιρειών TEXAN και ENVIPCO.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι χειρισμοί της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, η διαδικασία ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων έργων και το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων κατά την ανάθεση της γνωμοδότησης.

Τον Μάιο του 2022 εκδόθηκαν πέντε αποφάσεις ένταξης έργων που αφορούσαν την προμήθεια και εγκατάσταση 130 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική. Τις αποφάσεις υπέγραψε ο τότε γενικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, Γεώργιος Ζερβός, έπειτα από θετική εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, Νικολάου Μαμαλούγκα.

{https://x.com/zackesses/status/2126577940112503134?s=46}

Η συγκεκριμένη υπηρεσία υπαγόταν στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ από το 2024 μεταφέρθηκε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές με ανάρτησή του ανέφερε:

Στην υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης είναι δεδομένο ότι θα ελεγχθούν οι πράξεις και παραλείψεις από την πλευρά της διοίκησης. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το ζήτημα της σύνδεσης μεταξύ των εταιριών TEXAN και ENVIPCO, που διαμόρφωσαν το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού.

Η Διαχειριστική Αρχή ήταν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που υπαγόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από το 2024 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και

Τον Μάιο του 2022 εκδόθηκαν πέντε αποφάσεις ένταξης έργων για την προμήθεια και εγκατάσταση 130 πολυκέντρων ανακύκλωσης στην Αττική. Η Διαχειριστική Αρχή εισηγήθηκε θετικά. Τις αποφάσεις υπέγραψε ο τότε Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, Γεώργιος Ζερβός, με βάση την εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ, Νικολάου Μαμαλούγκα.

Η ίδια Διαχειριστική Αρχή είχε ευθύνη να ελέγξει τις πράξεις και τις δαπάνες. Κι όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία , ενώ οι σχετικές δαπάνες είχαν εξαιρεθεί από αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν τεθεί σοβαρά ζητήματα, η Αρχή ανέθεσε αργότερα απευθείας εξωτερική γνωμοδότηση για το αν η TEXAN και η ENVIPCO ήταν ανεξάρτητες εταιρείες. Η γνωμοδότηση, έναντι 2.400 ευρώ πλέον ΦΠΑ, παραδόθηκε αυθημερόν.

Η γνωμοδότηση ανατέθηκε σε μέλος της δικηγορικής εταιρείας «Αθανασίου – Γεραπετρίτης και Συνεργάτες». Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σημερινός υπουργός Εξωτερικών, αναφέρεται ως συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας, σε δικηγορική αναστολή λόγω της υπουργικής του ιδιότητας. Η ίδια δικηγορική εταιρεία όμως συνεργαζόταν στενά με την ερευνώμενη εταιρία και έχει τιμολογήσει την TEXAN για υπηρεσίες συνολικής αξίας 259.904 ευρώ μέσα στο 2024 και το 2025. Αυτό έπρεπε να έχει ελεγχθεί και δηλωθεί πριν από την ανάθεση.

Ο Κανονισμός 1303/2013 ανέθετε στη Διαχειριστική Αρχή τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και δαπανών. Το άρθρο 61 του Κανονισμού 2018/1046 απαιτεί από τις αρχές να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων, ακόμη και όταν δημιουργείται αντικειμενικά τέτοια εντύπωση.

Η εξωτερική γνωμοδότηση δεν μπορούσε να υποκαταστήσει τον έλεγχο της ίδιας της Αρχής. Και η αυθημερόν έκδοσή της, το περιορισμένο αντικείμενό της και οι σχέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα θέτουν σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία, την αμεροληψία και την προχειρότητα της διαχειριστικής αρχής για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.