Η αλληλεπίδραση των θαλασσοπουλιών με τα αλιευτικά σκάφη είναι πολύ συχνότερη από όσο καταγράφουν τα επίσημα συστήματα παρακολούθησης, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης τοποθέτησαν μικροσκοπικές συσκευές ηχογράφησης και GPS σε θαλασσοπούλια, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των αλιευτικών σκαφών στην άγρια ζωή. Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα θαλασσοπούλια ενδέχεται να αλληλεπιδρούν με ανθρώπινα σκάφη πολύ συχνότερα απ' όσο υποδεικνύουν τα επίσημα δεδομένα παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στις 25 Νοεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Τα αλιευτικά σκάφη μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τα θαλασσοπούλια, ιδιαίτερα όταν τα πτηνά προσελκύονται από ψάρια που απορρίπτονται στη θάλασσα ή από δολώματα και καταλήγουν κατά λάθος να παγιδεύονται στα αλιευτικά εργαλεία. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως παρεμπίπτουσα αλιεία (bycatch), αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την προστασία πολλών ειδών θαλασσοπουλιών, μεταξύ των οποίων και ο απειλούμενος με εξαφάνιση αρτελής (Balearic shearwater).

Στη μελέτη, τουλάχιστον το ένα τρίτο των ηχητικών καταγραφών αφορούσαν σκάφη τα οποία δεν μπορούσαν να αντιστοιχιστούν με κάποιο δημόσιο σήμα παρακολούθησης. Όσον αφορά τις ηχητικές ανιχνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα θαλασσοπούλια των Βαλεαρίδων, περισσότερες από μία στις δέκα δεν είχαν αντιστοιχία με δημόσιο σήμα εντοπισμού σκάφους. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος τα πουλιά να καταλήξουν ως παρεμπίπτουσα αλιεία στη θάλασσα είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι εκτιμάται βάσει των επίσημων δεδομένων.

Αναζητώντας τα σκάφη που δεν εμφανίζονται στα συστήματα παρακολούθησης

Οι συσκευές κατέγραψαν τους ήχους γύρω από τα πουλιά καθώς αυτά ταξίδευαν για αρκετές ημέρες πάνω από τον ωκεανό, μεταξύ των οποίων και το χαρακτηριστικό χαμηλής συχνότητας βουητό των μηχανών των πλοίων. Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια υπολογιστική μέθοδο για τον εντοπισμό αυτών των ήχων στις ηχογραφήσεις και στη συνέχεια συνέκριναν τα ευρήματα με τις θέσεις των σκαφών που καταγράφονταν από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) και, όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, από τα συστήματα παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών (VMS).

Αν και η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί προς το παρόν να εντοπίσει την παρουσία σκαφών, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις διαφορές στους ήχους των μηχανών, ώστε να είναι δυνατή ενδεχομένως η διάκριση μικρότερων αλιευτικών σκαφών από μεγαλύτερες μηχανότρατες.

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Η σύγκριση έδειξε ότι πολλά σκάφη ακούγονταν από τα πουλιά, χωρίς όμως να μπορούν να εντοπιστούν στα διαθέσιμα αρχεία παρακολούθησης. Η ερευνητική ομάδα εκτίμησε στη συνέχεια την απόσταση των πουλιών από το πλησιέστερο καταγεγραμμένο σκάφος τη στιγμή που ακουγόταν κάθε ήχος, ώστε να διαπιστωθεί αν κάποιο γνωστό πλοίο βρισκόταν αρκετά κοντά για να τον προκαλέσει.

Με βάση αυτή τη μέθοδο, εκτιμήθηκε ότι περίπου το 57% των ήχων σκαφών που καταγράφηκαν από τους βόρειους φούρνους και το 20% των αντίστοιχων ήχων που καταγράφηκαν από τους αρτελήδες ενδέχεται να προέρχονταν από σκάφη που δεν παρακολουθούνταν από τα συστήματα εντοπισμού.

Ο δρ Τζόναθαν Ράτερ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι τα θαλασσοπούλια αλληλεπιδρούν τακτικά με αλιευτικά σκάφη στη θάλασσα, αλλά αυτό που μας εξέπληξε ήταν το πόσες από αυτές τις αλληλεπιδράσεις δεν καταγράφονταν στα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης».

Δεν είναι υποχρεωμένα όλα τα σκάφη να εκπέμπουν το στίγμα τους, ενώ άλλα μπορεί να εξαφανίζονται από τα συστήματα παρακολούθησης λόγω τεχνικών προβλημάτων ή επειδή τα απενεργοποιούν σκόπιμα. Παρότι η μελέτη δεν μπορεί να προσδιορίσει γιατί συγκεκριμένα σκάφη δεν καταγράφονταν, αναδεικνύει τους περιορισμούς που υπάρχουν όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα δεδομένα εντοπισμού πλοίων για την αξιολόγηση της έκθεσης των θαλασσοπουλιών στην αλιευτική δραστηριότητα.

Στοχευμένη προστασία των θαλασσοπουλιών

Η βελτιωμένη παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ θαλασσοπουλιών και σκαφών μέσω της ηχητικής μεθόδου θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών, αλιευτικών δραστηριοτήτων και λιμανιών όπου είναι πιο αναγκαία η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της παρεμπίπτουσας αλιείας.

Παράλληλα, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν πόσο συχνά τα πουλιά πλησιάζουν τα σκάφη αναζητώντας τροφή, καθώς και το πώς διαφοροποιείται αυτή η συμπεριφορά μεταξύ μεμονωμένων πτηνών. Στόχος δεν είναι ο εντοπισμός ή η παρακολούθηση συγκεκριμένων αλιευτικών σκαφών σε πραγματικό χρόνο, αλλά η δημιουργία μιας σαφέστερης εικόνας για τον τρόπο με τον οποίο τα θαλασσοπούλια αλληλεπιδρούν με την αλιευτική δραστηριότητα.

Όπως εξήγησε ο Ράτερ, «για απειλούμενα θαλασσοπούλια, όπως ο αρτελής, είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε σε ποια σημεία συναντούν αλιευτικά σκάφη, προκειμένου να τα προστατεύσουμε. Αν λάβουμε υπόψη μόνο τα σκάφη που εμφανίζονται στα συστήματα παρακολούθησης, κινδυνεύουμε να παραβλέψουμε περιοχές όπου τα πουλιά ενδέχεται να εκτίθενται σε επικίνδυνη αλιευτική δραστηριότητα».

Τα αλιευτικά σκάφη αποτελούν κίνδυνο, αλλά και πηγή τροφής

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Στίβεν Βότιερ από το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, εξήγησε επίσης την περίπλοκη σχέση μεταξύ θαλασσοπουλιών και αλιευτικών σκαφών.

«Ενώ η παρεμπίπτουσα αλιεία αποτελεί παγκόσμια απειλή για τα θαλασσοπούλια, ορισμένα είδη, όπως οι βόρειοι φούρνοι, επωφελούνται πραγματικά από τα αλιευτικά σκάφη ως πηγή τροφής. Για αυτά τα πουλιά, τα σκάφη μπορεί να λειτουργούν περισσότερο σαν καμπανάκι που αναγγέλλει το δείπνο παρά σαν προειδοποιητικό σήμα. Ακούγοντας τους ήχους γύρω από τα θαλασσοπούλια, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτούς τους κινδύνους και τα οφέλη και να κατευθύνουμε τις προσπάθειες προστασίας εκεί όπου είναι περισσότερο απαραίτητες».

Παρότι οι ηχογραφήσεις δεν μπορούν να αποδείξουν αν κάποια από τις συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις οδήγησε στην παγίδευση και τον θάνατο πουλιών ως παρεμπίπτουσα αλιεία, προσφέρουν ένα επιπλέον εργαλείο για την κατανόηση των περιοχών όπου η θαλάσσια άγρια ζωή ενδέχεται να κινδυνεύει.

πηγή: phys