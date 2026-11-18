«Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς» υποστήριξε.

Σε ισόβια καταδικάστηκε η 33χρονη Αλγερινή κατηγορούμενη για τη δολοφονία της τρίχρονης κόρης της, η σορός της οποίας είχε βρεθεί να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, τον Ιούλιο του 2025. «Δεν είμαι φόνισσα. Πίστευα πως το παιδί μου ήταν νεκρό και σκέφτηκα πως θα ήταν καλύτερο για την ψυχή του να το αφήσω στη θάλασσα, για θρησκευτικούς λόγους», είπε, κλαίγοντας στην απολογία της η 33χρονη.

Με δάκρυα στα μάτια η 33χρονη από την Αλγερία απηύθυνε έκκληση στους δικαστές να μην την καταδικάσουν, αρνούμενη πως αυτή σκότωσε την τρίχρονη κόρη της Τζένα, πέρυσι τον Ιούλιο. «Σας ζητάω να μην χάσω τα παιδιά μου, να πάνε στην Αλγερία. Είμαι έτοιμη να με τιμωρήσετε για αυτό που έκανα αλλά δεν είμαι φόνισσα. Δεν σκότωσα το παιδί μου» είπε στην απολογία της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

Η 33χρονη ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε μέσα στο σπίτι, στο μπάνιο και επειδή θεώρησε ότι είχε πεθάνει αποφάσισε να το αφήσει στη θάλασσα. Έτσι υπαγορεύει η θρησκεία της, είπε. Πίστευε πως θα ήταν καλύτερο για την ψυχή του του παιδιού να το αφήσει στη θάλασσα. «Στη θρησκεία μας οι μουσουλμάνοι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό, αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το Κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους», υποστήριξε.

Οι ισχυρισμοί της 33χρονης ωστόσο δεν έπεισαν τακτικούς δικαστές και ενόρκους που ομόφωνα την έκριναν ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειάς της και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών, επιβάλλοντάς της ισόβια κάθειρξη και επιπλέον ποινή φυλάκισης, τριών ετών.

Το δικαστήριο μάλιστα, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, απέρριψε και το αίτημα της 33χρονης για την αναγνώριση των ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Η σύλληψή της άλλωστε έγινε, με βάση το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν συγκεντρώσει οι λιμενικές αρχές, λίγες μετά τον εντοπισμό της σορού του παιδιού στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου, τον Ιούλιο του 2025.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Όταν πάω πίσω, πονάω πολύ» είπε η 33χρονη, ξεκινώντας την απολογία της. Ξέσπασε μάλιστα σε κλάματα και φανερά φορτισμένη παρουσίασε τη δική της εκδοχή για όσα έγιναν τότε, με βασικό ισχυρισμό πως η μικρή Τζένα ήταν νεκρή όταν την έβαλε στη θάλασσα. Έριξε δε τις ευθύνες σε ένα φίλο της, λέγοντας πως χτύπησε το παιδί οκτώ με εννέα φορές, προσθέτοντας πως ο ίδιος είχε κακοποιήσει και εκείνη σεξουαλικά.

«Πέμπτη την χτύπησε ο Ε.... Την Παρασκευή δεν ήθελε να φάει. Φαινόταν κουρασμένη. Έκανε εμετούς. Μου ζητούσε μόνο υγρά, νερό, γάλα. Μου ζήτησε να την κάνω μπάνιο. Εκεί μου ζήτησε νερό και μετά μόλις πήγα, άκουσα ένα μπαμ και είδα ότι έπεσε στην ντουζιέρα. Έκανε σπασμούς και γουρλωνε τα μάτια» είπε η κατηγορούμενη.

Πρόεδρος : Καλέσατε βοήθεια;

Κατηγορούμενη : Όχι τρόμαξα.

Η κατηγορούμενη συνέχισε να περιγράφει ότι το παιδάκι έκανε πάλι εμετό, την πήγε πάλι στο μπάνιο και την ώρα που της έβαζε σαμπουάν της γλίστρησε. «Έπεσε, γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι της» είπε η κατηγορούμενη.

Πρόεδρος : Στο μέτωπο χτύπησε;

Κατηγορούμενη : Ναι.

«Της έλεγα Τζένα μου, Τζένα μου, προσπάθησα να την βοηθήσω, έβαλα να δω εάν έχει παλμούς, φεύγανε αίματα από το στόμα της» είπε η κατηγορούμενη.

Πρόεδρος : Είχε αίματα;

Κατηγορούμενη : Νομίζω. Μπερδεύτηκα πολύ.

Πρόεδρος : Εξηγήστε μου γιατί δεν βρέθηκαν αίματα στο σπίτι;

Κατηγορούμενη : Δεν είδα με τα μάτια μου να τρέχουν αίματα. Μετά είδα ότι το παιδί πάγωσε. Της φόρεσα ρούχα.

Πρόεδρος : Της φορέσατε μαγιό για να την πάτε στη θάλασσα;

Κατηγορούμενη. Ναι. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους. Εγώ θεώρησα ότι έτσι καθαρίζεται η ψυχή της επειδή είναι μωρό.

Η κατηγορούμενη είπε ότι ήταν σε σοκ και φοβήθηκε να μη χάσει τα άλλα παιδιά της για αυτό αποφάσισε να πάει να αφήσει την μικρή Τζένα, στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.

«Την άφησα στο νερό, το νερό ήταν μέχρι το γόνατο μου. Έβγαλα τη φούστα και έμεινα με τα εσώρουχα» είπε η κατηγορούμενη

Πρόεδρος : Μετά την είδατε, τι έγινε μετά;

Κατηγορούμενη : Όχι.

Πρόεδρος : Είχε κόσμο;

Κατηγορούμενη : Είχε μια οικογένεια σε λίγα μέτρα. Αφησα το καρότσι, είδα κάμερες στο Σκλαβενίτη αλλά εγώ σκέφτηκα ότι ήταν το καλό να κάνω για το κορίτσι μου. Πήρα ταξί, ήμουν βρεγμένη.

Πρόεδρος : Τι φοβόσασταν;

Κατηγορούμενη : Τα πάντα. Έχασα αυτήν την κόρη είπα να μην χάσω και τα υπόλοιπα παιδιά μου.

Τη βεβαιότητά της πως η 33χρονη ήξερε πολύ καλά τι έκανε αλλά και πως είχε σχεδιάσει το έγκλημα εξέφρασε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας. «

Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της. Ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όταν άφησε το κοριτσάκι στο νερό και είχε γνώση ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει, αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατο της» είπε η εισαγγελική λειτουργός ο οποία μίλησε για τη «μεθοδικότητα, ψυχραιμία και νηφαλιότητα» της κατηγορουμένης.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, η κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορουμένης επιβεβαιώνεται και από μαρτυρικές καταθέσεις. «Ο φίλος της επιβεβαιώνει την κακοποίηση, η γειτόνισσα κατέθεσε περιστατικά παραμέλησης παιδιού, η διευθύντρια του σχολείου, ομοίως, κατέθεσε ότι είχε δει το παιδί σκεπασμένο και με μία μελανιά κάτω από το μάτι και η κόρη της περιέγραψε ότι η μητέρα της χτυπούσε την Τζένα και την ίδια στα χέρια» είπε η εισαγγελέας η οποία δεν φάνηκε να πείθεται από τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης ότι χτυπούσε το παιδί ο φίλος της. «Όμως αυτή τι έκανε;» διερωτήθηκε η εισαγγελέας, προσθέτοντας «Δεν μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, δεν πήγε στην αστυνομία, δεν απευθύνθηκε σε κάποιον γείτονα. Αντίθετα διατηρούσε καλή σχέση με τον κακοποιητή και προέτρεπε τα παιδιά να τον φωνάζουν παππού.»