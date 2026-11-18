Η κόρη τους ενηλικιώθηκε. Οι τρυφερές αναρτήσεις στα social media.

Ξεχωριστή φαίνεται πώς είναι η σημερινή ημέρα για την Μαρία Κορινθίου και τον Γιάννη Αϊβάζη, καθώς η κόρη που είχαν αποκτήσει μαζί όσο ήταν ζευγάρι, έγινε 18 ετών.

Με αφορμή την ημέρα, οι δύο ηθοποιοί, επέλεξαν να τιμήσουν την ενήλικη, πλέον, Ισμήνη, προχωρώντας σε δύο ξεχωριστές και ιδιαίτερα τρυφερές αναρτήσεις μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

Η ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου

Η Μαρία Κορινθίου, αρχικά, επέλεξε να αναρτήσει μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει μπροστά από καθρέπτη έχοντας στο πλευρό της την κόρη της. Το στιγμιότυπο, το συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα μέσω του οποίου εκφράζει μερικά από τα συναισθήματά της:

«18

18 χρόνια μαμά!

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18 χρόνια στη ζωή μου, ήρθες και μου τα άλλαξες όλα.

Χρόνια πολλά Ισμηνού μου

Να είσαι πάντα δυνατή, να μη λυγίζεις μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη συμβιβάζεσαι ποτέ με τίποτα λιγότερο από όσα αξίζεις.

Κι εγώ εδώ…. εκεί…. πάντα δίπλα σου…

Σ’ αγαπάω από εδώ ως τον ουρανό και ακόμα παραπέρα. 18.11.2008».

{https://www.instagram.com/p/Df4N0p-xeZi/?hl=el}

Η ανάρτηση του Γιάννη Αϊβάζη

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αϊβάζης δημοσίευσε ορισμένες κοινές φωτογραφίες με την κόρη του, ενώ μέσα από το κείμενό του έκανε μία σύντομη αναδρομή στο χρόνο περνώντας από τα παιδικά χρόνια, στην εφηβεία και την ενηλικίωση:

«Σήμερα 18 !!! Παιδάκι … εφηβεία … γυναίκα πια … πως περνάν τα χρόνια!!! Και δεν το καταλαβαίνεις .. ένα Τσακ -ένα κλείσιμο των ματιών και ξαφνικά 18!! Και δεν σε χορταίνω !!! Σε χαίρομαι όμως … το πόσο καλό παιδί είσαι !!!!

Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου και έδωσες το μεγαλύτερο νόημα για να ζω !!!

Να σε χαίρομαι #isminou μου ! Αεκαρα μου, ζωή μου!!!».

{https://www.instagram.com/p/Df4amrBDs2V/?hl=el&img_index=1}