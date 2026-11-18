Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βουλγαρίας, όπου η Eurobank διαβλέπει μεγάλα περιθώρια πιστωτικής επέκτασης.

Στο μικροσκόπιο των διεθνών επενδυτικών οίκων βρέθηκαν οι οικονομικές παράμετροι της εξαγοράς της βουλγαρικής Fibank από τη Eurobank, με τη Διοίκηση του Φωκίωνα Καραβία να δέχεται σειρά ερωτήσεων για το υψηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου, τις κεφαλαιακές επιπτώσεις, τις προβλεπόμενες συνέργειες και τις προοπτικές ανάπτυξης στη Βουλγαρία. Η συμφωνία, που αποτιμά τη βουλγαρική τράπεζα σε περίπου 1 δισ. ευρώ, δημιουργεί τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της ετήσιας κερδοφορίας κατά 190 εκατ. ευρώ μετά την πλήρη υλοποίηση των συνεργειών.

Οι αναλυτές των Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Jefferies, Autonomous, KBW, Euroxx και Intesa Sanpaolo που μετείχαν σε τηλεδιάσκεψη με την Διοίκηση της Eurobank επικεντρώθηκαν κυρίως στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Fibank και στη δυνατότητα περιορισμού του κόστους κινδύνου, το οποίο στις παραδοχές της συναλλαγής διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης.

Η Διοίκηση της Eurobank αναγνώρισε ότι η εξαγοραζόμενη τράπεζα εμφανίζει υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τους βασικούς ανταγωνιστές της, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα ευρήματα του ενδελεχούς ελέγχου έχουν ήδη συνυπολογιστεί στο τίμημα και στις προσαρμογές του δανειακού χαρτοφυλακίου. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι οι αρχικές οικονομικές εκτιμήσεις δεν ενσωματώνουν καμία παραδοχή μείωσης του κόστους κινδύνου, γεγονός που αφήνει περιθώρια πρόσθετης κερδοφορίας εφόσον επιτευχθεί η σταδιακή σύγκλιση προς τον μέσο όρο της βουλγαρικής αγοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η χρηματοδοτική δομή της εξαγοράς, με τον Φωκίωνα Καραβία να εξηγεί ότι η αξιοποίηση πλεοναζόντων κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ αποτελούν στρατηγική επιλογή για τη διατήρηση κεφαλαιακής ευελιξίας. Όπως επισήμανε, η Eurobank επιδιώκει να διατηρήσει «δύναμη πυρός» για νέες εξαγορές στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στο Λουξεμβούργο. Ακόμη, η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει την είσοδο νέων θεσμικών επενδυτών, ενώ ο στόχος για δείκτη CET1 στην περιοχή του 13% παραμένει αμετάβλητος. Σύμφωνα με την παρουσίαση, ο δείκτης εκτιμάται κοντά στο 13,8% μετά τη συναλλαγή, με κεφαλαιακή επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τις αναπτυξιακές προοπτικές της Βουλγαρίας, όπου η Eurobank διαβλέπει μεγάλα περιθώρια πιστωτικής επέκτασης. Η οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,6% το 2026 και 2,7% το 2027, ενώ ο λόγος δανείων προς ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 54%, έναντι 89% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βρίσκεται μόλις στο 55%, στοιχείο που αναδεικνύει τις δυνατότητες αύξησης των χορηγήσεων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η σύγκλιση εισοδημάτων και τιμών ακινήτων θα ενισχύσει τη στεγαστική πίστη, ενώ σημαντικές ευκαιρίες δημιουργούνται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις χρηματοδοτήσεις υποδομών, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν και ελληνικοί κατασκευαστικοί όμιλοι.

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Το μεγάλο στοίχημα παραμένει η επίτευξη των προβλεπόμενων συνεργειών, με τη Eurobank να εκτιμά ότι οι ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους θα ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους σε ορίζοντα τριετίας. Η διοίκηση επικαλέστηκε την εμπειρία από προηγούμενες τραπεζικές ενοποιήσεις στη Βουλγαρία, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός της ισχυρής πελατειακής βάσης της Fibank με την παρουσία της Postbank στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης εσόδων. Επίσης, επιβεβαίωσε ότι η Fairfax, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank με ποσοστό περίπου 32,9%, στηρίζει πλήρως τη συναλλαγή, χωρίς ωστόσο να έχει δεσμευτεί για τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου.

Η Eurobank θα αποκτήσει αρχικά το 65% της Fibank έναντι 650 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα υποβάλει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 35%, στην ίδια τιμή ανά μετοχή, με χρονικό ορίζοντα το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο του 2027.