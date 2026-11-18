Ήταν η πρώτη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν από τον Αύγουστο του 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άπλωσε το χέρι του για μία θερμή χειραψία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη δεξίωση καλωσορίσματος για τους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σεντζέν της Κίνας, παρόντος του Κινέζου ομολόγου τους Σι Τζινπίνγκ.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες είχαν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν από νωρίς και να περνούν από το παραδοσιακό κόκκινο χαλί. Αλλά όταν έφτασε ο Τραμπ, μία μπάντα άρχισε να παίζει το «America the Beautiful». Εκείνος σταμάτησε για λίγο για να απολαύσει τη μουσική, χειροκρότησε ελαφρά και έκανε την αγαπημένη του χειρονομία: σήκωσε τη γροθιά του, πριν γυρίσει να ποζάρει για τους φωτογράφους.

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Η χειραψία της Τετάρτης ήταν η πρώτη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν από τον Αύγουστο του 2025, όταν ο Ρώσος ηγέτης είχε ταξιδέψει στην Αλάσκα για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι οποίες όμως δεν οδήγησαν σε κάποια ουσιαστική πρόοδο.

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Η προσωπική υποδοχή του Τραμπ από τον Σι στο αεροδρόμιο αποτέλεσε ανταπόδοση μιας παρόμοιας κίνησης του Αμερικανού προέδρου κατά την επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο, μια χειρονομία την οποία ο Σι χαρακτήρισε «ιδιαίτερη».

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Κάθε ηγέτης παρουσιάστηκε από τα μεγάφωνα και πλησίασε για να χαιρετήσει τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, οικοδεσπότες της συνάντησης.

{https://x.com/visegrad24/status/2123036274135077042}

Αφού ο Σι Τζινπίνγκ χαιρέτησε ξεχωριστά τον κάθε ηγέτη, όλοι συγκεντρώθηκαν για την παραδοσιακή φωτογραφία. Ο Πούτιν πλησίασε γρήγορα τον Τραμπ και οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν μία θερμή χειραψία και μερικές κουβέντες. Μεταξύ των ηγετών που παρευρίσκονται στη σύνοδο του APEC, είναι η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον Τραμπ.

Η σύνοδος του APEC είναι ένα μπλοκ με 21 μέλη που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και άλλα κράτη. Η ομάδα των 21 αντιπροσωπεύει το 61% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 47% της παγκόσμιας αγοράς. Κάθε χρόνο ο οικοδεσπότης αλλάζει και ο παραβρισκόμενοι συναντώνται για να μιλήσουν για εμπόριο, βιομηχανία, περιφερειακές εντάσεις και ασφάλεια.

{https://x.com/CBSNews/status/2123037318156321225}

Φέτος οικοδέσποινα χώρα είναι η Κίνα και η σύνοδος πραγματοποιείται στη νότιο τεχνολογικό και κατασκευαστικό hub, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα με το Χονκ Κονγκ.

{https://x.com/XHNews/status/2123022531024326911}

Με πληροφορίες του BBC/CNN