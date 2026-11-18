«Το σόι σου», νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

«Το σόι σου», νέο απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Ξαφνικά εμφανίζεται η ετεροθαλής αδελφή της Αλεξάνδρας και όλοι μένουν άναυδοι με την ομοιότητά τους!

«Μακριά κι αγαπημένες»

Μια ζάμπλουτη και υπεροπτική γυναίκα, η Ισαβέλλα (Λουκία Παπαδάκη), εμφανίζεται στους Τριαντάφυλλους και ισχυρίζεται πως είναι η ετεροθαλής αδερφή της Αλεξάνδρας! Έχει μάλιστα και αποδείξεις…

Νέο επεισόδιο «Σόι Σου» απόψε στις 21:00

Η Αλεξάνδρα, προς έκπληξη όλων, γνώριζε την ιστορία, ωστόσο αρνείται κατηγορηματικά να γνωρίσει και την αδερφή της!

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Κι ενώ όλοι αναρωτιούνται μήπως η Ισαβέλλα έχει κάποιον ύπουλο σκοπό, παράλληλα μένουν άναυδοι από το πόσο εκπληκτικά μοιάζει σε χαρακτήρα με την Αλεξάνδρα! Λυδία και Αντωνία τρέμουν πώς θα αντέξουν δύο Αλεξάνδρες, ο Κωνσταντίνος ενθουσιάζεται, που βρήκε αντίγραφο της μανούλας και ο Μένιος γίνεται… ερμηνευτής, υπό τη σκηνοθεσία της!

{https://www.youtube.com/watch?v=cL4OkWd5yps}

Ποιο θα είναι το αποκορύφωμα; Μήπως ένα σημείωμα του πατέρα των δύο αδελφών; Και αφού είναι τόσο ίδιες, πόσο θα αντέξουν η μία την άλλη;

Ισαβέλλα Βλαχοδημητροπούλου-Ντάκου!

{https://www.youtube.com/watch?v=DoAHvKt9Y6I}

Οι Αλεξάνδρες πολλαπλασιάζονται;

{https://www.youtube.com/watch?v=S2fgmxInwzc}

Η Αλεξάνδρα απέκτησε κόπια!

{https://www.youtube.com/watch?v=-Y_Az03ZAbY}

…σαν δυο σταγόνες νερό!

{https://www.youtube.com/watch?v=HGxxjRVKPb4}