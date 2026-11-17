Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Χθες, ο Μήτρος προσπάθησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος από τον θάνατο του Στέλιου, ενώ η Λεμονιά κατέρρευσε από τις ενοχές. Όμως, τα σχέδιά τους ανατράπηκαν όταν η σορός του Στέλιου βρέθηκε στον πάτο του πηγαδιού, μπροστά στα μάτια του Γιάννου! Και το τραγικό αυτό εύρημα αλλάζει τα πάντα…

Απόψε, η είδηση του θανάτου του Στέλιου βυθίζει το χωριό στο πένθος. Η Λευκή εγκαταλείπει την προσπάθεια να πάει στον εισαγγελέα και επιστρέφει συντετριμμένη στο πατρικό της, όπου η Χρυσούλα την κατηγορεί για όσα συνέβησαν! Θα ενώσει την οικογένεια η τραγωδία ή θα τη διαλύσει οριστικά;

Κι ενώ ο Μήτρος προσπαθεί να πείσει τους πάντες πως ο Στέλιος έπεσε μεθυσμένος στο πηγάδι, ο Γεροδήμος και ο Σκλίβας αρχίζουν να αμφιβάλλουν! Ήταν ατύχημα ή δολοφονία; Και τι θα συμβεί όταν ο Μήτρος ανακαλύψει πως το χρυσό του φυλαχτό έχει εξαφανιστεί; Μήπως το στοιχείο που μπορεί να τον προδώσει βρίσκεται ήδη σε ξένα χέρια;

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Κρίνο και Αγκάθι»

Ο θάνατος του Στέλιου βυθίζει το χωριό στο πένθος, καθώς το σώμα του ανασύρεται από το πηγάδι και η οικογένειά του συντρίβεται μπροστά στην απώλεια.

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Η Λευκή εγκαταλείπει την προσπάθεια να πάει στον εισαγγελέα και τρέχει με τον Μάρκο στο σπίτι της, όπου το κοινό πένθος τη φέρνει για λίγο κοντά στους δικούς της, πριν η Χρυσούλα τής φορτώσει την ευθύνη για την κατάρρευση του πατέρα τους.

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Η Λεμονιά από την άλλη πνίγεται από ενοχές, ενώ ο Μήτρος τη συγκρατεί βεβαιώνοντάς τη πως όλοι αποδίδουν την πτώση στο πηγάδι στο γεγονός ότι ο Στέλιος ήταν μεθυσμένος.

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Όμως, οι πρώτες αμφιβολίες ήδη γεννιούνται: ο Σκλίβας που μαθαίνει για τον θάνατο θυμάται τον Στέλιο νηφάλιο και ο Γεροδήμος, που επιστρέφει εκτάκτως από την κλινική, ζητά να μην κλείσει η υπόθεση, στηριζόμενος στο ότι ο Στέλιος είχε ζητήσει να του μιλήσει πριν τον θάνατό του. Την ίδια ώρα που η Λευκή διαβάζει ένα παλιό γράμμα του πατέρα της και καταρρέει, ο παπάς έρχεται να της αποκαλύψει την αλήθεια για τον Ηλία και την εικόνα, ενώ ο Μήτρος ανακαλύπτει έντρομος πως λείπει το χρυσό του φυλαχτό…