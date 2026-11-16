Ένα απόσπασμα 90 δευτερολέπτων, έχει προκαλέσει ανάμικτες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

To HBO μας προσφέρει μια πρόωρη γεύση από τη νέα τηλεοπτική σειρά Χάρι Πότερ, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα πρώτο απόσπασμα (έκπληξη), διάρκειας 90 δευτερολέπτων.

Το βίντεο που έρχεται έξι εβδομάδες πριν τη μεγάλη πρεμιέρα της σειράς, δείχνει τους μαθητές, μεταξύ των οποίων ο Harry, ο Ron και η Hermione, στη Μεγάλη Αίθουσα του Χόγκουαρτς, κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού δείπνου καλωσορίσματος.

Οι μαθητές φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του καθηγητή Dumbledore (Τζον Λίθγκοου), δευτερόλεπτα πριν εκείνος χτυπήσει τα δάχτυλά του και εμφανιστούν ως διά μαγείας φαγητά, γλυκά και κάθε λογής εδέσματα στα τραπέζια των τεσσάρων κοιτώνων.

Παράλληλα, το απόσπασμα εστιάζει σε έναν σύντομο διάλογο ανάμεσα στον Dumbledore και την καθηγήτρια McGonagall (Τζάνετ ΜακΤίρ), σχετικά με την εντυπωσιακή ομοιότητα του μικρού μάγου με τον πατέρα του James, κάτι που δεν υπάρχει στο βιβλίο αλλά ούτε και στην ταινία.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ομοιότητα είναι απίστευτη», σημειώνει εκείνη. «Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά, Minerva. Ο χαρακτήρας του είναι αποκλειστικά δικός του», της απαντά ο Dumbledore.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το απόσπασμα έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν παράπονα για τον φωτισμό και το μοντάζ, σύμφωνα με το Dark Horizons. Άλλοι αστειεύτηκαν ότι το Χόγκουαρτς πλήττεται από τον πληθωρισμό, κοινοποιώντας φωτογραφίες που αντιπαραβάλλουν τα πλούσια εδέσματα της αρχικής ταινίας με αυτά του τρέιλερ.

Δείτε το απόσπασμα:



{https://youtu.be/lUNaXbZ1zqQ?si=iCIWKLInVFGWHPw3}

Η πρώτη σεζόν της σειράς αποτελείται από οκτώ επεισόδια και βασίζεται στο πρώτο μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, «Harry Potter and the Philosopher's Stone». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Harry Potter, ο Άλαστερ Στάουτ στον ρόλο του Ron Weasley και η Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger.

Στο πλούσιο καστ συμμετέχουν επίσης οι Πάαπα Εσιέντου στον ρόλο του καθηγητή Snape, Νικ Φροστ ως Hagrid, Λιουκ Θάλον ως καθηγητής Quirrell, Πολ Γουάιτχαους ως Argus Filch και Τζόνι Φλιν ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων.

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ, ενώ ο Μαρκ Μάιλοντ συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός και έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων.

Η πρώτη σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς θα κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννω, 25 Δεκεμβρίου 2026.



Αξίζει να σημειωθεί πως τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς έχουν ξεκινήσει.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ