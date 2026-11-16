Ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, οι διεργασίες για ένα ιστορικό τετ-α-τετ μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ αναζωπυρώνουν τα σενάρια περί νέου διαμοιρασμού σφαιρών επιρροής, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε μικρότερα κράτη αλλά και διπλωματική αμηχανία στο Πεκίνο.

Οι τρεις ισχυρότεροι ηγέτες του πλανήτη ενδέχεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν τα κρισιμότερα παγκόσμια μέτωπα - από τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν, μέχρι τα πυρηνικά όπλα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι προοπτικές επίτευξης μιας μεγάλης συμφωνίας από αυτή τη σπάνια συνάντηση είναι ελάχιστες.

Οι διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής για μια συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συγκεκριμένη ατζέντα ή μορφή συνομιλιών, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Παρ' όλα αυτά, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σενζέν, όπου οι ηγέτες θα συμμετάσχουν στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι τρεις άνδρες προσέρχονται με εντελώς διαφορετικούς στόχους.

Ο Πούτιν βλέπει μια ευκαιρία να εξασφαλίσει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τους δικούς του όρους. Ο Τραμπ - λαβωμένος από τις πρόσφατες εκλογικές απώλειες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος - βλέπει μια ιστορική στιγμή, με πιθανή κινητικότητα προς μια τριμερή συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

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Για τον Σι, ωστόσο, πρόκειται για μια απρόβλεπτη συνάντηση γεμάτη ρίσκα.

Το αυτοσχεδιαστικό ύφος του Ρεπουμπλικανού προέδρου συγκρούεται με την αυστηρά σκηνοθετημένη προσέγγιση του Σι σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ. Παράλληλα, η ελπίδα του Τραμπ για έλεγχο των εξοπλισμών προσκρούει στην πραγματικότητα ότι η Κίνα - η οποία διαθέτει πολύ λιγότερα πυρηνικά όπλα από τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία - θεωρεί τον εαυτό της πυρηνικά υποδεέστερο.

«Αυτό είναι κάτι που οι Κινέζοι απεχθάνονται», δήλωσε ο Έντγκαρ Κάγκαν, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπάιντεν για την Ανατολική Ασία και νυν στέλεχος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS). «Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε πως οι Κινέζοι δεν επιθυμούν συζητήσεις για τον έλεγχο των εξοπλισμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σίγουρα δεν θέλουν να το κάνουν από κοινού με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, διότι αυτό υποδηλώνει ότι αποδέχονται το πλαίσιο πως αποτελούν πλέον μια μεγάλη πυρηνική δύναμη που πρέπει να υπόκειται σε παρόμοιους περιορισμούς».

Για τις μικρότερες κυβερνήσεις που δεν κάθονται στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Ταϊβάν, η ιδέα ότι οι μεγάλες δυνάμεις ενδέχεται να κλείσουν μια ιδιωτική συμφωνία ερήμην τους προκαλεί βαθιά ανησυχία.

Η συνάντηση θα αποτελέσει το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά διπλωματικών σόου του Τραμπ κατά τη διάρκεια των σχεδόν έξι ετών του στην προεδρία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων συναντήσεών του με τον Πούτιν και τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν - καμία εκ των οποίων δεν οδήγησε σε ουσιαστική τομή.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι «δεν αναμένουμε να καταλήξουμε σε κάποιου είδους συμφωνία» στα πυρηνικά ζητήματα, πρόσθεσε όμως πως «είναι καιρός η Κίνα να βγει μπροστά» και να συζητήσει το θέμα.

«Η Κίνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με μια συνάντηση μεταξύ των τριών αρχηγών κρατών», ανέφερε την Παρασκευή εκπρόσωπος της πρεσβείας του Πεκίνου στην Ουάσιγκτον. «Δεν έχουμε τίποτα να ανακοινώσουμε προς το παρόν».

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ορισμένα κράτη φοβούνται μια νέα «Διάσκεψη της Γιάλτας»

Η προτεινόμενη συνάντηση έχει προκαλέσει συγκρίσεις, ιδίως στη Ρωσία, με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία επισημοποίησε τις σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων και κατέστη συνώνυμη των συμφωνιών μεταξύ μεγάλων δυνάμεων που επιβάλλονται σε μικρότερες χώρες.

Για τους Ρώσους εθνικιστές, η προοπτική μιας επικαιροποιημένης εκδοχής της Γιάλτας έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, ανοίγοντας δυνητικά την πόρτα σε μια συμφωνία τερματισμού της τετραετούς σύγκρουσης στην Ουκρανία με τρόπο που θα ευνοούσε τη Μόσχα.

Και μόνο η διεξαγωγή της συνάντησης αναβαθμίζει τη Ρωσία σε καθεστώς υπερδύναμης δίπλα στην Κίνα και τις ΗΠΑ, υποστηρίζουν.

«Δείχνει ποιοι είναι σημαντικοί στον κόσμο: Εμείς, η Κίνα και η Δύση», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Radio Sputnik ο Ρώσος εθνικιστής ιδεολόγος Αλεξάντερ Ντούγκιν. «Είναι βαθιά συμβολικό - αποτελεί επιβεβαίωση ενός πολυπολικού κόσμου που η Δύση αρνείται».

Ωστόσο, η πιθανή συνάντηση έχει προκαλέσει νευρικότητα από το Κίεβο μέχρι το Τόκιο, σύμφωνα με πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις αντιδράσεις των εν λόγω κυβερνήσεων.

«Πραγματικά δεν θέλουμε να εξελιχθεί αυτό σε "Γιάλτα 2, 3, 4", με αναδιανομή της επιρροής», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εικόνα αυτή είναι άβολη για την Κίνα, η οποία δεν είχε προσκληθεί το 1945 και επιχειρεί να προβάλλεται ως υπέρμαχος των μικρότερων χωρών.

Ένας απρόθυμος οικοδεσπότης

Η πρόταση του Τραμπ για πυρηνικές συνομιλίες δεν αποτελεί καν βάση συζήτησης για το Πεκίνο, ανέφεραν Κινέζοι ακαδημαϊκοί που μίλησαν στο Reuters. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν η καθεμία περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές, ενώ η Κίνα περίπου 500, αν και το Πεκίνο επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς το οπλοστάσιό του.

Παρ' όλα αυτά, την επόμενη εβδομάδα ο Σι θα αναλάβει χρέη οικοδεσπότη. Πεκίνο και Μόσχα έχουν έρθει πιο κοντά τα τελευταία χρόνια, ανταλλάσσοντας πετρέλαιο, φυσικό αέριο και στρατιωτική τεχνογνωσία. Έχουν όμως υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στην ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση.

Ενώ η Μόσχα επιδίωξε μια συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Πεκίνο αντιστάθηκε στην ένταξη του θέματος στην ατζέντα, σύμφωνα με μία από τις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση και έναν Ευρωπαίο διπλωμάτη, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ δεν είναι πιθανό να θέσει το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία και ότι οι τριμερείς συνομιλίες δεν αποτελούν το κατάλληλο φόρουμ για κάτι τέτοιο.

«Ανταλλάσσονται προτάσεις σχετικά με μια πιθανή ατζέντα», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ. «Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Και, φυσικά, θα προσελκύσει την προσοχή ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Αυτή είναι και η ελπίδα του Τραμπ.

Αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς το επόμενο έτος, ενδέχεται να αναζητά νίκες στο εξωτερικό. Μια συμφωνία για τους εξοπλισμούς ή η συμβολή στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πολιτική του υστεροφημία.

«Ο πρόεδρος αναμφίβολα θα επιδιώξει να αξιοποιήσει αυτό το ταξίδι για να επαναβεβαιώσει την ηγεσία και το κύρος του, να επιδείξει τις διπλωματικές του ικανότητες και, ουσιαστικά, να κάνει επίδειξη ισχύος στη διεθνή σκηνή», σημείωσε ο Κερτ Τονγκ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρμόδιος για την Ανατολική Ασία και νυν διευθύνων εταίρος στην εταιρεία συμβούλων Asia Group.