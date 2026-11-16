Ο κλάδος της ένδυσης στο Μπαγκλαντές απασχολεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι κατασκευάζουν ρούχα για μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως οι H&M, Primark και Zara.

Δεκάδες εργοστάσια στο Μπαγκλαντές έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, καθώς εργαζόμενοι στον κλάδο της ένδυσης πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις διεκδικώντας αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σχεδόν 150 εργοστάσια σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές Σαβάρ, Ασούλια και Γκαζιπούρ, παρέμειναν κλειστά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η βιομηχανία ένδυσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας του Μπαγκλαντές, αποφέροντας σχεδόν 40 δισ. δολάρια (30 δισ. λίρες) ετησίως από τις εξαγωγές και αντιπροσωπεύοντας το 10% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να αυξηθεί ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στις 30.000 τάκες (περίπου 182 ευρώ) από τις 12.500 τάκες που είναι σήμερα. Όπως υποστηρίζουν, οι σημερινές αποδοχές δεν επαρκούν για να καλύψουν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Το πρωί της Κυριακής, εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στον αυτοκινητόδρομο Ντάκα-Τανγκάιλ, στην περιοχή Γκαζιπούρ. Η κινητοποίηση προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας για περίπου μία ώρα, προτού επέμβει η αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εργατική νομοθεσία του Μπαγκλαντές προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής της λειτουργίας των εργοστασίων και μη καταβολής μισθών σε περίπτωση διακοπής της παραγωγής, βάσει της αρχής «χωρίς εργασία, δεν υπάρχει πληρωμή» (No Work, No Pay).

{https://www.youtube.com/watch?v=ttZXlolUdGo}

Φόβοι για επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές

Ο κλάδος της ένδυσης στο Μπαγκλαντές απασχολεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια εργαζομένους, οι οποίοι κατασκευάζουν ρούχα για μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως οι H&M, Primark και Zara.

Το Μπαγκλαντές είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας έτοιμων ενδυμάτων παγκοσμίως, μετά την Κίνα. Ενδεχόμενη παρατεταμένη συνέχιση των κινητοποιήσεων θα μπορούσε να επηρεάσει τις διεθνείς εταιρείες ένδυσης που προμηθεύονται προϊόντα από τη χώρα.

Η Ένωση Κατασκευαστών και Εξαγωγέων Ενδυμάτων του Μπαγκλαντές (BGMEA) και η αντίστοιχη Ένωση Κατασκευαστών και Εξαγωγέων Πλεκτών Ενδυμάτων (BKMEA) ζητούν τη λήψη μέτρων για την προστασία των εργοστασίων.

«Οι δύο ενώσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για τη συνέχιση της συμμετοχής τους στις διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, καθώς δεν έχουν λάβει καμία διαβεβαίωση ότι θα διασφαλιστεί η προστασία των εργοστασίων», δήλωσε ο πρόεδρος της BGMEA, Μαχμούντ Χασάν Χαν.

Πρόσθεσε ότι τα εργοστάσια που αδυνατούν να συνεχίσουν την παραγωγή εξαιτίας των συνεχιζόμενων ταραχών θα παραμείνουν κλειστά επ' αόριστον από σήμερα Δευτέρα, βάσει της εργατικής νομοθεσίας της χώρας.

Οι επικριτές του κλάδου, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που πληρώνουν το τίμημα, ώστε τα εργοστάσια να μπορούν να διατηρούν ανταγωνιστικές τιμές στην παγκόσμια αγορά.

Η αντιπρόεδρος του Κέντρου Συνδικαλιστικών Ενώσεων Εργαζομένων στην Ένδυση, Τζόλι Ταλιούκερ, δήλωσε στο πρόγραμμα Newshour του BBC ότι «οι εργαζόμενοι πληρώνουν του τίμημα εδώ και χρόνια», την ώρα που οι ιδιοκτήτες των εργοστασίων και οι διεθνείς εταιρείες λιανικής αποκομίζουν κέρδη από την εκμετάλλευσή τους.

«Ζητούν έναν μισθό που θα τους επιτρέπει να επιβιώνουν. Πώς μπορεί οποιοσδήποτε άνθρωπος με συνείδηση να αντιταχθεί σε ένα τόσο στοιχειώδες ανθρώπινο αίτημα;», διερωτήθηκε.

Την 1η Νοεμβρίου, η κυβέρνηση συγκρότησε επιτροπή για την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και τη διαμόρφωση νέας μισθολογικής κλίμακας για τους εργαζομένους.

Η επιτροπή, υπό την προεδρία ανώτερου δικαστή, θα κάνει την εισήγησή της έως το τέλος Νοεμβρίου.

Το νέο μισθολογικό καθεστώς αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από BBC