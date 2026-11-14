Xαρτογράφηση του Dnews.gr αποκαλύπτει ποιοι εμφάνισαν τα μεγαλύτερα εισοδήματα, ποιες κατηγορίες κατέγραψαν αυξήσεις και πόσοι φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια.

Αυξημένα κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ εμφανίζονται τα εισοδήματα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι το 2025 για το φορολογικό έτος 2024, σε σύγκριση με τα εισοδήματα του 2023. Ωστόσο, παρά τη σημαντική άνοδο, περισσότεροι από τους μισούς εξακολουθούν να δηλώνουν έως 10.000 ευρώ ετησίως, ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος αυξήθηκε κατά 13%.

Η χαρτογράφηση του Dnews.gr αποκαλύπτει ποιοι εμφάνισαν τα μεγαλύτερα εισοδήματα, ποιες κατηγορίες κατέγραψαν αυξήσεις και πόσοι φορολογήθηκαν με βάση τα τεκμήρια.

1. Πόσο αυξήθηκαν τα δηλωθέντα εισοδήματα σε σχέση με το προηγούμενο έτος;

Το συνολικό εισόδημα που δηλώθηκε στην Εφορία το 2025 ανήλθε σε 115,93 δισ. ευρώ, έναντι 106,07 δισ. ευρώ στις φορολογικές δηλώσεις του 2024. Πρόκειται για αύξηση 9,86 δισ. ευρώ ή 9,3%, η οποία προήλθε κυρίως από τις υψηλότερες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων. Οι δύο αυτές κατηγορίες εμφάνισαν συνολική αύξηση εισοδημάτων κατά 5,46 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περισσότερο από το μισό της συνολικής ανόδου. Παράλληλα, αυξημένα εισοδήματα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

2. Πόσο αυξήθηκαν οι φόροι που πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα;

Ο συνολικός φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα διαμορφώθηκε σε 13,87 δισ. ευρώ, από περίπου 12,27 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Η αύξηση έφτασε τα 1,6 δισ. ευρώ ή 13%, ξεπερνώντας τον ρυθμό ανόδου των δηλωθέντων εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 9,3%, η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση ενισχύθηκε με ταχύτερο ρυθμό. Πρόκειται για τον φόρο που αναλογεί με βάση την εκκαθάριση των δηλώσεων και όχι απαραίτητα για το ποσό που καλούνται να πληρώσουν επιπλέον οι φορολογούμενοι μετά τις παρακρατήσεις.

3. Πόσοι φορολογούμενοι δηλώνουν έως 10.000 ευρώ και πόσοι πάνω από 100.000 ευρώ;

Η κατανομή των εισοδημάτων δείχνει ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων εξακολουθεί να βρίσκεται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Από τους 9.153.357 φορολογουμένους, οι 4.769.821, ποσοστό 52,1%, δηλώνουν ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Άλλοι 2.958.581 εμφανίζουν εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Συνολικά, περίπου το 84,4% δηλώνει έως 20.000 ευρώ ετησίως. Στον αντίποδα, μόλις 30.085 φορολογούμενοι, δηλαδή το 0,33%, δηλώνουν πάνω από 100.000 ευρώ, ενώ 1.233 εμφανίζουν ετήσια εισοδήματα άνω των 900.000 ευρώ.

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4. Πόσα εισοδήματα δήλωσαν μισθωτοί και συνταξιούχοι;

Οι μισθωτοί αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία φορολογουμένων, με 2,72 εκατομμύρια δηλώσεις και συνολικά εισοδήματα 48,12 δισ. ευρώ. Ο φόρος που τους αναλογεί ανήλθε σε 5,67 δισ. ευρώ. Οι συνταξιούχοι, με 2,08 εκατομμύρια δηλώσεις, εμφάνισαν εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ και συνολικό φόρο 2,49 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, οι δύο κατηγορίες δήλωσαν 76,48 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 66% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος. Η αύξηση των αποδοχών τους αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα ενίσχυσης των εισοδημάτων σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος.

5. Πόσο αυξήθηκαν τα εισοδήματα από ακίνητα και επιχειρηματική δραστηριότητα;

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δήλωσαν εισοδήματα 9,28 δισ. ευρώ, έναντι 8,53 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση 751 εκατ. ευρώ ή 8,8%. Ανοδικά κινήθηκαν και τα εισοδήματα αποκλειστικά από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 10,99 δισ. ευρώ, από 10,42 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 570 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι 746.113 φορολογούμενοι που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα δήλωσαν εισοδήματα από όλες τις πηγές ύψους 22,65 δισ. ευρώ, με αναλογούντα φόρο 4,47 δισ. ευρώ. Αντίθετα, τα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσίασαν οριακή υποχώρηση, στα 1,92 δισ. ευρώ από 1,93 δισ. ευρώ.

6. Πόσοι φορολογούμενοι επιβαρύνθηκαν από τα τεκμήρια και τις ηλεκτρονικές αποδείξεις;

Τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να αυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, 1.209.091 φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή το 17,5% του συνόλου, εμφάνισαν προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. Η συνολική προσαύξηση των εισοδημάτων έφτασε τα 3,88 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το εισόδημα μετά την εφαρμογή των τεκμηρίων στα 119,89 δισ. ευρώ, έναντι 115,93 δισ. ευρώ που είχαν δηλωθεί. Το τελικό φορολογητέο εισόδημα διαμορφώθηκε σε 119,50 δισ. ευρώ. Παράλληλα, όσοι δεν κάλυψαν το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο συνολικού ύψους 86,04 εκατ. ευρώ.

7. Τι δείχνουν οι δηλώσεις για την οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων;

Από τις 6.896.253 φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025, οι 4.309.781 αφορούν φορολογουμένους χωρίς σύζυγο και χωρίς παιδιά, με συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα 45,19 δισ. ευρώ. Τα ζευγάρια χωρίς παιδιά υπέβαλαν 1.334.439 δηλώσεις, εμφανίζοντας εισοδήματα 33,87 δισ. ευρώ. Οι δηλώσεις οικογενειών με ένα παιδί ανήλθαν σε 618.122, με δύο παιδιά σε 512.261 και με τρία παιδιά σε 100.732. Μόλις 20.918 δηλώσεις αφορούν οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη συμμετοχή των νοικοκυριών χωρίς παιδιά στο σύνολο των φορολογικών δηλώσεων, ενώ αναδεικνύουν και τη σχετικά περιορισμένη παρουσία των πολύτεκνων οικογενειών.