Πόσο καλή είναι, τελικά, η φυσική σας κατάσταση σε σχέση με την ηλικία σας; Μία 26χρονη με την 64χρονη μητέρα της αποφάσισαν να το ανακαλύψουν παίρνοντας μέρος σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Όσο τα χρόνια περνάνε η μυϊκή δύναμη μειώνεται, η ισορροπία αλλάζει και το σώμα διαμορφώνεται ανάλογα με τη βιολογική ηλικία. Όμως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ερώτημα: «Πόσο καλή είναι φυσική σας κατάσταση σε σχέση με την ηλικία σας;».

Όπως αναφέρει και το womenshealthmag.com, μια 26χρονη γυναίκα με την 64χρονη μητέρα της, αποφάσισαν να βρουν την απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, συμμετέχοντας σε ένα τεστ φυσική κατάστασης που διεξήχθη πριν από μερικές ημέρες στη Νέα Υόρκη, με βασικό σκοπό να αξιολογήσει τους βασικούς δείκτες μακροζωίας.

Μητέρα και κόρη γυμνάζονταν συστηματικά μέσα στην εβδομάδα, όμως το συγκεκριμένο πρόγραμμα τις βοήθησε να καταλάβουν ότι ορισμένες πτυχές της σωματικής ευεξίας διαφέρουν μεταξύ τους, ανακαλύπτοντας παράλληλα ότι η μακροζωία έχει περισσότερη αξία όταν συνοδεύεται από καλή πνευματική και σωματική υγεία.

Οι τέσσερις ασκήσεις που αξιολόγησαν τη σωματική τους κατάσταση

Σύμφωνα με το womenshealthmag.com, το πρόγραμμα περιελάμβανε συνολικά οκτώ δοκιμασίες, οι οποίες αξιολογούσαν διαφορετικές πτυχές της υγείας του αθλούμενου και της φυσικής του κατάστασης, όπως η μυϊκή δύναμη, η ευκινησία, η ισορροπία και η αερόβια αντοχή.

Την επόμενη μέρα του προγράμματος, οι δύο γυναίκες έλαβαν το μήνυμα με τα αποτελέσματά τους, με την αξιολόγησή τους να τους προκαλεί έκπληξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Ευκινησία και ταχύτητα

Η πρώτη δοκιμασία περιελάμβανε εμπόδια τα οποία οι αθλούμενοι έπρεπε να περάσουν από επάνω με στόχο την ολοκλήρωση της διαδρομής σε όσο το δυνατό λιγότερο χρόνο.

Με αυτό τον τρόπο αξιολογούνταν στην ευκινησία και την ταχύτητά τους.

Η 26ρονη κόρη, κατάφερε να ολοκληρώσει την άσκηση μέσα σε 80 δευτερόλεπτα, με τη μητέρα της να κάνει καλύτερο χρόνο, καθώς έφτασε στον τερματισμό μέσα σε 73 δευτερόλεπτα.

Και οι δύο ωστόσο, βρίσκονταν πάνω από τον μέσο όρο.

2. Συγκέντρωση και μνήμη

Η δεύτερη δοκιμασία είχε να κάνει με τη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη του κάθε ασκούμενου. Πιο συγκεκριμένα, έπρεπε να παρατηρήσουν ορισμένες μπάλες που κινούνταν σε μία οθόνη και στη συνέχεια να της αναγνωρίσουν. Όσο η δοκιμασία προχωρούσε γινόταν όλο και πιο απαιτητική, καθώς η ταχύτητα μεταβαλλόταν.

Στο συγκεκριμένο επίπεδο, η μητέρα σημείωσε σχεδόν άριστη βαθμολογία, ενώ η κόρη πέτυχε χαμηλότερο σκορ.

Όπως μάλιστα αναφέρεται και στο womenshealthmag.com, η τακτική αερόβια άσκηση, όπως το γρήγορο περπάτημα, ενδέχεται να ενισχύσει τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία.

3. Άσκηση ισορροπίας

Στη συνέχεια, οι αθλούμενοι έπρεπε να ισορροπήσουν πάνω σε μία δοκό 6,5 μέτρων, κρατώντας στα χέρια τους μία μπάρα γεμάτη με νερό, βάρους περίπου 4,5 κιλών.

Η άσκηση απαιτούσε ισορροπία και καλό συντονισμό κινήσεων, με τις δύο γυναίκες να πρέπει να περπατήσουν στη δοκό με όσο λιγότερα βήματα γίνεται.

Στην προκειμένη η 26χρονη κόρη ολοκλήρωσε τη διαδρομή κάνοντας 49 βήματα, ενώ η μητέρα της έφτασε στο τέλος μόλις σε 30 βηματισμούς, πετυχαίνοντας καλύτερη απόδοση.

4. Αερόβια αντοχή VO₂ max

Στη συγκεκριμένη άσκηση, οι δύο γυναίκες έπρεπε να κάνουν πετάλι σε στατικό ποδήλατο, με τις ίδιες να αναφέρουν ότι ήταν μία από τις πιο απαιτητικές ασκήσεις.

Στόχος της δοκιμασίας ήταν να καταγραφεί η μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να προσβάλει και να αξιοποιήσει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Αν και οι επιδόσεις τον δύο γυναικών δεν ήταν οι ιδανικές, η μητέρα πέτυχε ελαφρώς καλύτερη από την κόρη.

Το συγκεκριμένο τεστ, ανέδειξε ότι η καλή φυσική κατάσταση δεν αφορά μόνο τη μυϊκή δύναμη ή την αντοχή, αλλά έναν συνδυασμό σωματικών και πνευματικών δεξιοτήτων.