Μία 73χρονη γυναίκα ξεκίνησε να γυμνάζεται συστηματικά αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή της, συμμετέχοντας σε 125 μαραθωνίους και κατακτώντας μία θέση στο βιβλίο Guinness.

Η 73χρονη Christine Hobson αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα για το γεγονός ότι η ηλικία δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο για τη γυμναστική και τη σωματική άσκηση, καθώς από διευθύντρια σχολείου, κατάφερε να γίνει fitness influencer, να κατακτήσει μία θέση στο βιβλίο Guinness και να συμμετάσχει σε 125 μαραθωνίους.

Σύμφωνα με το womenshealthmag.com, η γυναίκα ξεκίνησε να γυμνάζεται εντατικά αμέσως μετά τη συνταξιοδότησή της και πλέον χαρίζει τις δικές της συμβουλές σε άλλα άτομα μέσω των social media. Μάλιστα, δημοσιεύει συχνά περιεχόμενο με συμβουλές και απλές ασκήσεις που μπορεί να εντάξει ο κάθε ένας στην καθημερινότητά του ενισχύοντας το σώμα και τη μυϊκή του δύναμη.

5 απλές ασκήσεις για να τις εντάξετε στην καθημερινότητά σας

Η σωματική άσκηση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια για τον ανθρώπινο οργανισμό και την υγεία, καθώς ενισχύει το σώμα και συμβάλλει στην καλή λειτουργία των οργάνων, του εγκεφάλου και της ψυχολογίας.

Παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου η μυϊκή δύναμη αρχίζει να φθίνει, ωστόσο, με απλές προπονήσεις έχετε την ευκαιρία να δυναμώσετε το σώμα σας με σκοπό να γίνετε όλο και πιο αποτελεσματική στην καθημερινότητά σας.

Όπως αναφέρεται και στο womenshealthmag.com, μία σύντομη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε γυναίκες, έδειξε ότι 2 ώρες προπόνηση την εβδομάδα είχαν 22% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και 44% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

1. Seated heel drop – Άρσεις φτερνών σε καθιστή θέση

Για να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη άσκηση χρειάζεται απλώς να καθίσετε σε μία καρέκλα διατηρώντας ίσιο τον κορμό σας και τα πέλματά σας ελαφρώς ανασηκωμένα από το έδαφος.

Στη συνέχεια ανασηκώστε τα πόδια σα και στη συνέχεια κατεβάστε τα με αργή και σταθερή κίνηση έτσι ώστε οι φτέρνες να ακουμπήσουν στο πάτωμα.

Μπορείτε να επαναλάβετε την άσκηση 10 φορές.

2. Standing mountain climber- Ορειβατική σε όρθια θέση

Για τη δεύτερη άσκηση θα χρειαστεί να σταθείτε όρθιοι μπροστά από έναν τοίχο και στη συνέχεια να ακουμπήσετε με τα χέρια σας στην επιφάνειά του, κρατώντας τον κορμό σας ελαφρώς απομακρυσμένο από αυτόν.

Ενεργοποιείστε τους κοιλιακούς μυς, κρατήστε ψηλά το στήθος σας και σηκώστε το κεφάλι στην ευθεία του τοίχου.

Στη συνέχεια ανασηκώστε το γόνατο προς το στήθος και κατεβάστε το πάλι αργά. Επαναλάβετε την άσκηση για πέντε φορές σε κάθε πλευρά.

3. Squats – Καθίσματα

Θα χρειαστείτε μία καρέκλα η οποία θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ισορροπία σας. Σταθείτε μπροστά από αυτήν, ανοίξτε ελαφρώς τα πόδια σας ώστε να φτάνουν στο πλάτος των γοφών, με τις μύτες των πελμάτων να κοιτούν ελαφρώς προς τα έξω.

Διατηρήστε τον κορμό σας σε όρθια θέση, πιέστε τους γοφούς προς τα κάτω και λυγίστε τα γόνατα σαν να προσπαθείτε να καθίσετε στην καρέκλα, χωρίς όμως να την ακουμπήστε.

Κατεβείτε μέχρι το σημείο που αισθάνεστε άνετα και δίνοντας ώθηση από τα πόδια σας επανέλθετε σε όρθια θέση. Επαναλάβετε 5 φορές.

4. push-up – Κάμψεις με στήριξη σε πάγκο

Η συγκεκριμένη άσκηση ακολουθεί την λογική των κλασικών push-up, απλά δεν θα χρειαστεί να ξαπλώσετε στο έδαφος.

Βρείτε μία σταθερή επιφάνεια, όπως ο πάγκος της κουζίνας, τοποθετήστε τα χέρια στο άνοιγμα των ώμων, με τους ώμους να βρίσκονται πάνω από τους καρπούς.

Κρατήστε το σώμα σας σε ευθεία και λυγίστε τους αγκώνες για να πλησιάσετε το στήθος στον πάγκο σας. Όταν οι ώμοι σας φτάσουν περίπου στο ύψος του αγκώνα πιέστε με τα χέρια για να επανέλθετε στην αρχική σας θέση. Επαναλάβετε 5 φορές.

5. Step-over – Βήματα με εμπόδια

Σταθείτε πίσω από μία σειρά τριών χαμηλών και σταθερών εμποδίων, έχοντας κοντά σας μία καρέκλα για περισσότερη στήριξη αν χρειαστεί.

Σκοπός της άσκησης είναι να περάσετε τα εμπόδια σηκώνοντας αρκετά το πόδι σας ώστε να μην το ακουμπήσετε. Αφού ολοκληρώσετε την πρώτη διαδρομή γυρίστε και επαναλάβετε από την αντίθετη κατεύθυνση.

Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε σταθερά το ίδιο πόδι και να επαναλάβετε την άσκηση από την άλλη πλευρά.