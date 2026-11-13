Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι το 2025 περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οικονομική δαπάνη.

Επιδείνωση της οικονομικής ασφάλειας των νοικοκυριών καταγράφεται στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 2019, παρά τις κυβερνητικές αναφορές στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση των εισοδημάτων.

Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι το 2025 περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πολίτες αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν μια απρόβλεπτη οικονομική δαπάνη, αναδεικνύοντας τις πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά και θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το ποσοστό των πολιτών στην Ελλάδα που αδυνατούσαν να καλύψουν έκτακτες οικονομικές δαπάνες ανερχόταν το 2019 στο 47,8%, ενώ το 2025 εκτινάχθηκε στο 50,5%, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ένας στους δύο πολίτες δεν διαθέτει την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για να αντιμετωπίσει μια απρόβλεπτη ανάγκη, όπως μια επισκευή κατοικίας ή μια έκτακτη οικογενειακή δαπάνη. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η επιδείνωση μέσα στο τελευταίο έτος, καθώς το ποσοστό αυξήθηκε από 43,9% το 2024 σε 50,5% το 2025, καταγράφοντας άνοδο 6,6 ποσοστιαίων μονάδων. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας, η οποία ανατρέπει τη βελτίωση που είχε σημειωθεί μέχρι το 2022, όταν ο σχετικός δείκτης είχε υποχωρήσει στο 43,6%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν το χάσμα ανάμεσα στους θετικούς μακροοικονομικούς δείκτες και την καθημερινότητα σημαντικού μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, το αυξημένο κόστος στέγασης, οι ενεργειακές επιβαρύνσεις και η περιορισμένη αγοραστική δύναμη αποτελούν βασικούς παράγοντες πίεσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών, παρά τις παρεμβάσεις ενίσχυσης των εισοδημάτων και τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, δεν φαίνεται να έχει εξασφαλίσει επαρκή οικονομικά αποθέματα για μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Η αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια.

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Η σύγκριση με το 2019 αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς αποτυπώνει την εξέλιξη της οικονομικής ανθεκτικότητας των νοικοκυριών κατά την περίοδο εφαρμογής της σημερινής κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Παρότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν από μόνα τους ότι η επιδείνωση οφείλεται αποκλειστικά στις κυβερνητικές επιλογές, αναδεικνύουν την περιορισμένη αποτελεσματικότητα των πολιτικών προστασίας απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής και κυρίως την επιλογή της κυβέρνησης να μην μειώνει τους έμμεσους φόρους.