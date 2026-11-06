Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Αυστρία, όπου οι κοινωνικές παροχές αντιστοιχούν στο 32,4% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθούν η Φινλανδία με 32,2% και η Γαλλία με 32,1%

Αύξηση 4,9% κατέγραψαν οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, ξεπερνώντας τα 5,18 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ωστόσο, η Ελλάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών ως προς τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των συγκεκριμένων δαπανών, με μόλις 0,6%. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, οι συνολικές δαπάνες για παροχές κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ ανήλθαν το 2025 σε 5,183 τρισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,9% σε σύγκριση με το 2024.

Παρά την άνοδο σε απόλυτα μεγέθη, το μερίδιο των κοινωνικών παροχών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε μικρή υποχώρηση. Συγκεκριμένα, οι σχετικές δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 27,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, ποσοστό μειωμένο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς το ύψος των δαπανών κοινωνικής προστασίας σε σχέση με το ΑΕΠ τους. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Αυστρία, όπου οι κοινωνικές παροχές αντιστοιχούν στο 32,4% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθούν η Φινλανδία με 32,2% και η Γαλλία με 32,1%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλανδία, με τις σχετικές δαπάνες να περιορίζονται στο 11,7% του ΑΕΠ, στη Μάλτα με 13,8% και στην Ουγγαρία με 16,7%.

Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν τις σημαντικές διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τόσο ως προς το μέγεθος των παροχών σε σχέση με την οικονομία όσο και ως προς τις δημοσιονομικές προτεραιότητες των κρατών-μελών. Το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών κοινωνικών δαπανών κατευθύνεται στην προστασία των ηλικιωμένων και στην υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα, οι παροχές γήρατος, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συνταξιοδοτικές παροχές, ανήλθαν το 2025 σε 2,152 τρισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 41,5% των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας.

Ακολουθούν οι παροχές ασθένειας και υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1,556 τρισ. ευρώ, καλύπτοντας το 30% του συνόλου. Συνολικά, οι δύο αυτές κατηγορίες απορρόφησαν το 71,5% των κοινωνικών παροχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αναδεικνύει το ιδιαίτερο βάρος των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των υπηρεσιών υγείας στους προϋπολογισμούς κοινωνικής προστασίας. Το υπόλοιπο των δαπανών κατευθύνθηκε σε παροχές αναπηρίας, επιζώντων, οικογενειακής και παιδικής προστασίας, ανεργίας, στέγασης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ελλάδα: Η μικρότερη αύξηση κοινωνικών δαπανών στην ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την ετήσια μεταβολή των κοινωνικών δαπανών, καθώς η Ελλάδα καταγράφει τη χαμηλότερη αύξηση μεταξύ όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους και στις 27 χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα η άνοδος περιορίστηκε μόλις στο 0,6% σε σχέση με το 2024.

Πρόκειται για επίδοση σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 4,9%, με τη διαφορά να διαμορφώνεται στις 4,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Αμέσως μετά την Ελλάδα, τις μικρότερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ρουμανία με 0,7% και η Φινλανδία με 1,3%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Κροατία, όπου οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ενισχύθηκαν κατά 15,4%, στη Βουλγαρία με 12,1% και στη Λιθουανία με 11,6%.