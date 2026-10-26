Σύμφωνα με τη Eurostat, το 90,9% των νέων ανδρών ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι έχει καλή ή πολύ καλή υγεία. Το αντίστοιχο ποσοστό στις νέες γυναίκες διαμορφώνεται στο 88,4%, παρουσιάζοντας διαφορά 2,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Θετική εικόνα για την κατάσταση της υγείας τους έχουν οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Συγκεκριμένα, το 89,7% των ατόμων ηλικίας 16 έως 29 ετών δηλώνει ότι η υγεία του είναι καλή ή πολύ καλή, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, το οποίο διαμορφώνεται στο 67,9%.

Η εικόνα αυτή παραμένει σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια, παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται σε σύγκριση με το 2021. Τότε, το 91,1% των νέων αξιολογούσε θετικά την υγεία του, έναντι 89,7% το 2025, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη, καθώς συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά νέων που θεωρούν ότι έχουν καλή ή πολύ καλή υγεία.

Ειδικότερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 98,1%, μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πίσω από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 98,2%. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Κροατία με 95,9%. Συνολικά, σε 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότεροι από εννέα στους δέκα νέους ηλικίας 16 έως 29 ετών δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή ή πολύ καλή.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε χώρες της βόρειας Ευρώπης. Η Σουηδία βρίσκεται στην τελευταία θέση με 74,4%, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία με 79,8% και η Φινλανδία με 81,4%.

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Οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αποτυπώνουν διαφορετικές αντιλήψεις των νέων για την προσωπική τους υγεία. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα στοιχεία βασίζονται στην υποκειμενική αξιολόγηση των ερωτηθέντων και όχι σε αντικειμενικούς ιατρικούς δείκτες, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Μικρές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 90,9% των νέων ανδρών ηλικίας 16 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι έχει καλή ή πολύ καλή υγεία. Το αντίστοιχο ποσοστό στις νέες γυναίκες διαμορφώνεται στο 88,4%, παρουσιάζοντας διαφορά 2,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Παρότι η πλειονότητα και των δύο φύλων αξιολογεί θετικά την κατάσταση της υγείας της, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι άνδρες εμφανίζονται ελαφρώς πιο θετικοί στην αυτοαξιολόγησή τους.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αφορά τη σχέση μεταξύ οικονομικής κατάστασης και αυτοαξιολόγησης της υγείας. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα του νοικοκυριού στο οποίο διαμένουν οι νέοι τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι έχουν καλή ή πολύ καλή υγεία.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των νέων ηλικίας 16 έως 29 ετών που ζουν στα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα, το 85,6% αξιολογεί θετικά την υγεία του. Αντίθετα, στα νοικοκυριά με τα υψηλότερα εισοδήματα, το ποσοστό ανέρχεται στο 93,7%.

Η διαφορά φτάνει τις 8,1 ποσοστιαίες μονάδες, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση μεταξύ οικονομικής ευημερίας και αντίληψης για την προσωπική υγεία.