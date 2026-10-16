Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023, οι γυναίκες διαχειρίζονται το 23,9% της γεωργικής γης στη χώρα μας.

Σχεδόν το ένα τέταρτο της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην Ελλάδα βρίσκεται υπό τη διαχείριση γυναικών, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023, οι γυναίκες διαχειρίζονται το 23,9% της γεωργικής γης στη χώρα μας, έναντι 17,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφοντας διαφορά 6,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Ειδικότερα, από τα περίπου 27,9 εκατομμύρια στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην Ελλάδα, τα 6.689.200 στρέμματα βρίσκονται υπό γυναικεία διαχείριση, ενώ οι άνδρες διαχειρίζονται περίπου 21,3 εκατομμύρια στρέμματα.

Παρά τη σημαντική παρουσία των Ελληνίδων στον πρωτογενή τομέα, η διαχείριση της μεγαλύτερης έκτασης γεωργικής γης εξακολουθεί να αποτελεί ανδρική υπόθεση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή της γυναικείας συμμετοχής, καθώς τέσσερις ελληνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται στις 25 της ΕΕ όπου τουλάχιστον το 28,5% της γεωργικής έκτασης βρίσκεται υπό τη διαχείριση γυναικών.

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Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Βόρειο Αιγαίο, με ποσοστό 29,9%, που αντιστοιχεί σε 338.100 στρέμματα. Ακολουθεί η Αττική, επίσης με 29,9% και 82.800 στρέμματα, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα, με 29,2% και 698.500 στρέμματα.

Την τετράδα συμπληρώνει το Νότιο Αιγαίο, όπου οι γυναίκες διαχειρίζονται το 28,6% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, δηλαδή περίπου 200.200 στρέμματα.

Η παρουσία των ελληνικών περιφερειών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιοχών με τις υψηλότερες επιδόσεις αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην εγχώρια αγροτική οικονομία.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Κεντρική Μακεδονία καταγράφει τη μεγαλύτερη γεωργική έκταση υπό γυναικεία διαχείριση στην Ελλάδα, με 1.144.600 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 22,3% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας.

Ακολουθεί η Κρήτη, με 874.600 στρέμματα και ποσοστό 23,7%, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη οι γυναίκες διαχειρίζονται 719.100 στρέμματα, δηλαδή το 24,2%.

Στη Θεσσαλία, η αντίστοιχη έκταση ανέρχεται σε 711.700 στρέμματα, με ποσοστό 20,8%, ενώ στην Πελοπόννησο φτάνει τα 706.000 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 25,9%.

Το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών περιφερειών καταγράφεται στη Δυτική Ελλάδα, όπου η γυναικεία διαχείριση περιορίζεται στο 19,4%.

Η σύγκριση των στοιχείων της Eurostat δείχνει ότι η γεωργική έκταση υπό γυναικεία διαχείριση αυξήθηκε οριακά μεταξύ 2020 και 2023.

Συγκεκριμένα, από 6.630.000 στρέμματα το 2020 ανήλθε σε 6.689.200 στρέμματα το 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 59.200 στρέμματα. Το αντίστοιχο ποσοστό ενισχύθηκε από 23,8% σε 23,9%.

Ωστόσο, οι περιφερειακές τάσεις διαφοροποιούνται. Στην Κρήτη καταγράφηκε αύξηση της έκτασης υπό γυναικεία διαχείριση, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία σημειώθηκε μείωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ανισότητες παραμένουν έντονες. Η υψηλότερη συμμετοχή καταγράφεται στην Άνω Αυστρία, με 42,5%, ενώ η χαμηλότερη στην ολλανδική Φρίσλαντ, με μόλις 2,7%.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει το 2026 Διεθνές Έτος της Γυναίκας Αγρότισσας, με στόχο την ανάδειξη της συμβολής των γυναικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.