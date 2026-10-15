Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει το ύψος, τη διάρκεια και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων.

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, η νέα επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Η επιδότηση ανέρχεται σε 12 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, προ ΦΠΑ, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 37 εκατ. ευρώ.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6229/14.10.2026) και καθορίζει το ύψος, τη διάρκεια και τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, οι οποίες αφορούν τις ποσότητες καυσίμων που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Πόσο μειώνονται οι τιμές σε πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης

Με βάση την απόφαση, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 0,12 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, ποσό που με την προσθήκη ΦΠΑ 24% αντιστοιχεί σε περίπου 15 λεπτά ανά λίτρο για τον τελικό καταναλωτή.

Αντίστοιχα, στο πετρέλαιο θέρμανσης η ενίσχυση ανέρχεται στα 0,16 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, δηλαδή περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Πρακτικά, για αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση μπορεί να φτάσει περίπου τα 198 ευρώ, εφόσον η επιδότηση μετακυλιστεί πλήρως στην τελική τιμή, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση.

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Πώς θα εφαρμοστεί η επιδότηση

Η ενίσχυση χορηγείται στα διυλιστήρια και στους εισαγωγείς καυσίμων, με την υποχρέωση να μετακυλίεται στο σύνολό της στους τελικούς καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επιδοτούμενες ποσότητες πετρελαίου οφείλουν να εμφανίζουν την έκπτωση σε ξεχωριστό πεδίο των σχετικών τιμολογίων πώλησης.

Η επιδότηση εφαρμόζεται μία φορά στις ποσότητες που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ώστε να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση κατά τη διακίνησή τους από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας έως τα πρατήρια και τους τελικούς καταναλωτές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι επιδοτούμενες ποσότητες μπορούν να πωληθούν και μετά τις 31 Οκτωβρίου, εφόσον έχουν διατεθεί στην αγορά εντός της προβλεπόμενης περιόδου με μειωμένη τιμή.

Στα 37 εκατ. ευρώ το κόστος

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη για το διάστημα από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου εκτιμάται σε 37 εκατ. ευρώ.

Το μέτρο ενεργοποιείται λόγω της σημαντικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου, η οποία έχει επιβαρύνει το κόστος μετακινήσεων, μεταφορών και θέρμανσης.

Για την καταβολή της ενίσχυσης, τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εντός 20 ημερών από τη λήξη της περιόδου επιδότησης.

Η πληρωμή της επιδότησης στους δικαιούχους προβλέπεται να ολοκληρώνεται το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μήνα από τη διάθεση των καυσίμων στην εγχώρια αγορά.