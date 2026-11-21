Τα αεροπλάνα από το Ιράκ μεταφέρθηκαν στην Τυνησία κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου το μακρινό 1991.

Το Ιράκ μέσω της κρατικής αεροπορικής εταιρείας του έθεσε προς πώληση δύο αεροσκάφη Boeing 747 τα οποία παρέμειναν καθηλωμένα στη νότια Τυνησία για πάνω από 35 χρόνια. Με αξία άνω των 900.000 δολαρίων, η απόφαση έρχεται μετά την εξουσιοδότηση που έλαβε το Γραφείο του Ιρακινού Πρωθυπουργού στις 27 Φεβρουαρίου 2025, καθώς η Βαγδάτη επιδιώκει να απαλλαγεί από τα αεροσκάφη που έχουν παραμείνει εκτός της χώρας από το μακρινό 1991.

Τα αεροπλάνα μεταφέρθηκαν στην Τυνησία κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου το 1991 για να προστατευτούν από στρατιωτικές επιθέσεις και παρέμειναν ακινητοποιημένα λόγω οικονομικών κυρώσεων και άλλων προβλημάτων.

Σύμφωνα με το τυνησιακό ειδησεογραφικό πρακτορείο Tunisie Numérique, η Iraqi Airways έχει πλέον έχει αρχίσει τη διαδικασία για την πώληση προς άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες αλλά και ιδιώτες, επιτρέποντας στους υποψήφιους αγοραστές να υποβάλουν προσφορές για οποιοδήποτε από τα δύο αεροσκάφη ξεχωριστά ή και για τα δύο μαζί.

Τα εν λόγω αεροπλάνα είναι ένα Boeing 747-200, καταχωρημένο ως YI-AGP, και ένα Boeing 747SP, καταχωρημένο ως YI-ALM. Και τα δύο κατασκευάστηκαν το 1982.

Καθηλωμένα στην Τυνησία για 35 χρόνια

Το Ιράκ μετέφερε τα δύο αεροπλάνα στη χώρα της Βόρειας Αφρικής το 1991 κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου για να τα προστατεύσει από στρατιωτικές επιθέσεις μετά την εισβολή του στο Κουβέιτ τον Αύγουστο του 1990.Και τα δύο αεροπλάνα έφτασαν στο αεροδρόμιο Tozeur-Nefta, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ μετά το τέλος της πολεμικής σύγκρουσης, καθώς οι διεθνείς κυρώσεις, οι οικονομικές διαμάχες και τα αυξανόμενα τέλη έκανε δύσκολη την άμεση ανάκτηση τους.

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Μάλιστα, το ένα από τα δύο σκάφη φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση του Σαντάμ Χουσεΐν κάτι που προσδίδει κατά κάποιο τρόπο ιστορική σημασία στην εν λόγω πώληση. Σύμφωνα με εκθέσεις της αεροπορικής βιομηχανίας, η μακροχρόνια παραμονή τους στην Τυνησία δημιούργησε οικονομικές υποχρεώσεις για την πλευρά της Βαγδάτης, η οποία, το 2020, πλήρωσε περίπου 5,4 εκατομμύρια δολάρια σε οφειλόμενα τέλη στάθμευσης και άλλες σχετικές χρεώσεις. Παρά την οικονομική διευθέτηση από την πλευρά του Ιράκ, κανένα από τα δύο αεροσκάφη δεν αποχώρησε από το αεροδρόμιο. Μάλιστα, είχε γίνει μια ακόμη προσπάθεια πώλησης το 2023, στην οποία κάθε αεροπλάνο αποτιμήθηκε στα 494.000 δολάρια, χρηματικό ποσό σημαντικά χαμηλότερο από την τρέχουσα τιμή πώλησης των 900.000 δολαρίων.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Iraqi Airways, μια επιτροπή με έδρα την Ιρακινή Πρεσβεία στην Τυνησία θα επιβλέπει την πώληση από τις 21 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 5 Ιανουαρίου 2027.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ημερών, οι υπάλληλοι της πρεσβείας θα λαμβάνουν προσφορές και ερωτήματα πριν εξετάσουν τις αιτήσεις.

Μόλις επιλεγούν οι επιτυχόντες πλειοδότες, θα έχουν στη διάθεσή τους πέντε ημέρες για να καταθέσουν το χρηματικό ποσό, διαφορετικά η πώληση θα ακυρωθεί και οι αγοραστές θα χάσουν την εγγύηση την οποία θα έχουν καταθέσει πριν την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Η συναλλαγή θα οριστικοποιηθεί μόνο αφού ο Υπουργός Μεταφορών του Ιράκ εγκρίνει την έκθεση της επιτροπής.

Τι πρέπει να πληρώσουν οι αγοραστές

Οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να παρέχουν οικονομική εγγύηση ίση με το 20% της εκτιμώμενης αξίας κάθε αεροσκάφους. Αυτό ανέρχεται σε 180.000 δολάρια ανά αεροπλάνο ή 360.000 δολάρια και για τα δύο, μαζί με έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Με βάση τις τελευταίες αποτιμήσεις, η απόκτηση και των δύο αεροσκαφών θα κόστιζε περίπου 1,836 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παροχής υπηρεσιών, αλλά εξαιρουμένων των μεταφορικών, των τελωνειακών δασμών και άλλων εξόδων.

Ωστόσο, η Iraqi Airways έχει διευκρινίσει ότι τα αεροπλάνα θα πωληθούν στην τρέχουσα κατάσταση και τοποθεσία τους, χωρίς να δοθούν τεχνικές εγγυήσεις, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα τους για εμπορικές πτήσεις μετά από τόσες δεκαετίες.

Οι αγοραστές θα είναι επίσης υπεύθυνοι για τις μεταβιβάσεις κυριότητας, τον εκτελωνισμό, τη μεταφορά και τα τέλη στάθμευσης στο αεροδρόμιο μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή και η παράδοση των αεροσκαφών.

Πηγή: africa.businessinsider.com