Ανάμεσα στις πτήσεις που επηρεάστηκαν ήταν και τρία δρομολόγια της Ryanair με προορισμούς τη Βιέννη, το Μιλάνο και τη Βαρσοβία.

Έντονη ανησυχία προκαλεί στις ευρωπαϊκές αερομεταφορές η συνεχιζόμενη έξαρση ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών σε επιβατικά αεροσκάφη, ένα φαινόμενο που έχει λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση σε αεροδρόμια, κινητοποίηση των αρχών και σημαντική ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες.

Οι απειλές εξακολουθούν να καταγράφονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα πτήσεις να αλλάζουν προορισμό, αεροσκάφη να πραγματοποιούν αναγκαστικές προσγειώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις να ενεργοποιούνται στρατιωτικά μέσα για τη συνοδεία τους. Παρά την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από τις συγκεκριμένες ενέργειες, ούτε ποια είναι τα κίνητρα των δραστών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή, μόνο την προηγούμενη ημέρα επηρεάστηκαν τουλάχιστον 18 πτήσεις σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την Πέμπτη είχαν καταγραφεί συνολικά 25 περιστατικά. Ορισμένα αεροσκάφη χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία, ενώ άλλα καθηλώθηκαν ή οδηγήθηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα στα οποία επρόκειτο να προσγειωθούν.

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Πρωτοφανής έκταση και συντονισμός των απειλών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι απειλές δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα και γεωγραφική διασπορά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

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Μάλιστα, η αναστάτωση έχει επεκταθεί και πέρα από τον τομέα των αερομεταφορών, καθώς απειλές έχουν δεχθεί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προειδοποιήσεις οδήγησαν στην εκκένωση κτιρίων και στην προσωρινή διακοπή τηλεοπτικών εκπομπών, ενεργοποιώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες παρουσιάζουν τέτοια μαζικότητα και έκταση δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για την προέλευσή τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποκαλύπτουν την ταυτότητα των υπευθύνων ή να τεκμηριώνουν εάν πρόκειται για οργανωμένη δραστηριότητα συγκεκριμένης ομάδας.

«Κάθε απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται σοβαρά» – Τι λέει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Για τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο, αλλά και για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή η Χριστίνα Τόκη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα για το ποιοι βρίσκονται πίσω από τις απειλές και για ποιον λόγο πραγματοποιούν αυτές τις ενέργειες.

Η ίδια σημείωσε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα πρέπει να αναμένεται η εξέλιξή του τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση ή εάν θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε, παράλληλα, στην ανάγκη να αντιμετωπίζεται κάθε σχετική προειδοποίηση με τη δέουσα σοβαρότητα, ανεξάρτητα από το εάν τελικά αποδεικνύεται πραγματική απειλή ή κακόγουστη φάρσα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κατάσταση θυμίζει την ιστορία με τον ψεύτη βοσκό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοήσουν καμία προειδοποίηση.

Η αντιπρόεδρος της Ένωσης χαρακτήρισε πρωτοφανή τη μαζικότητα, τον συντονισμό και τη γεωγραφική έκταση των περιστατικών, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάσταση του φαινομένου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το εάν πίσω από αυτό βρίσκεται κάποιος ισχυρός και οργανωμένος μηχανισμός. Διευκρίνισε, πάντως, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

Υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί συνολικά το πρόγραμμα των πτήσεων;

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους επιβάτες είναι κατά πόσο οι συνεχείς απειλές μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές καθυστερήσεις στο ευρύτερο δίκτυο των ευρωπαϊκών αερομεταφορών.

Η Χριστίνα Τόκη διευκρίνισε ότι, με βάση την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν παρατηρείται γενικευμένη επιβάρυνση του συνολικού δικτύου εξαιτίας των συγκεκριμένων περιστατικών.

Όπως εξήγησε, οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως τις μεμονωμένες πτήσεις που γίνονται στόχος απειλών. Για παράδειγμα, εάν ένα αεροσκάφος έχει προγραμματιστεί να προσγειωθεί στην Αθήνα, αλλά εξαιτίας προειδοποίησης για βόμβα αναγκαστεί να κατευθυνθεί στη Ρώμη, οι επιβάτες του θα υποστούν σημαντική ταλαιπωρία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα επηρεαστούν συνολικά τα υπόλοιπα δρομολόγια.

Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί τις σοβαρές συνέπειες για όσους βρίσκονται στις συγκεκριμένες πτήσεις, καθώς ενδέχεται να προκύψουν μεγάλες καθυστερήσεις, αλλαγές προορισμού και ανατροπές στον ταξιδιωτικό προγραμματισμό τους.

Ανησυχία ενόψει της εορταστικής περιόδου

Το ενδεχόμενο συνέχισης των απειλών προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, όταν η επιβατική κίνηση στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αυξάνεται σημαντικά.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση και εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καταφέρουν να εντοπίσουν τους υπευθύνους πριν τα περιστατικά λάβουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Προς το παρόν, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα για την ταυτότητα των δραστών ή τα κίνητρά τους. Οι ευρωπαϊκές αρχές καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς κάθε νέα απειλή ενεργοποιεί εκ νέου τους μηχανισμούς ασφαλείας, με βασική προτεραιότητα την προστασία των επιβατών και των πληρωμάτων.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει εάν πρόκειται για μια σειρά ασύνδετων περιστατικών ή για μια ευρύτερη, συντονισμένη δραστηριότητα που βρίσκεται πίσω από το κύμα απειλών που ταράζει τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές.