Με πρωτοβουλία του ΑΤ Δίου – Ολύμπου σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση απάτη, υποβολή ψευδούς δήλωσης και αυθαίρετη δόμηση, που έγιναν τουλάχιστον κατά την τελευταία 5ετία στην περιοχή της Πιερίας.

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται δικογραφία εις βάρος 60 ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε απάτη που αφορά αυθαίρετη δόμηση σε περιοχές της Πιερίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η υπόθεση απάτης αφορά περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί την τελευταία 5ετία. Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών, 13 άτομα προέβησαν σε συνολικά 26 ψευδείς δηλώσεις – τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, δηλώνοντας ψευδώς ότι τα ακίνητα ήταν προϋφιστάμενα της 28ης Ιουλίου του 2011. Η δικογραφία αφορά ακίνητα ιδιοκτησίας συνολικά 30 ατόμων, τα οποία προέβησαν στην υπογραφή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σχετικά με την ημερομηνία δόμησης των κτιρίων.

Ακόμη, άλλα 4 άτομα, κατάφεραν να νομιμοποιήσουν τα αυθαίρετα κτίσματά τους, μέσω ψευδών δηλώσεων σχετικά με την ημερομηνία δόμησής τους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 10 ιδιοκτήτες ακινήτων αυθαίρετων κατασκευών που προέβησαν σε διαδικασία δόμησης κτιρίων χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.