Οι δύο τενίστριες συνέχισαν να δίνουν μεγάλη μάχη, με συνεχείς εναλλαγές και breaks.

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του τουρνουά τένις στο Χονγκ Κονγκ, ωστόσο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ από την Αλεξάντρα Ιάλα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προσπάθησε να ανατρέψει την κατάσταση, επέστρεψε δυναμικά μετά την απώλεια του πρώτου σετ, όμως η 21χρονη Φιλιππινέζα αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στις καθοριστικές στιγμές και πήρε τη νίκη με 7-5, 3-6, 6-4.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ιάλα να επιβάλλει τον ρυθμό της, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 2-0 games. Η Σάκκαρη δυσκολεύτηκε στα πρώτα λεπτά, ωστόσο σταδιακά βρήκε λύσεις, βελτίωσε την απόδοσή της και ισοφάρισε σε 3-3. Οι δύο τενίστριες συνέχισαν να δίνουν μεγάλη μάχη, με συνεχείς εναλλαγές και breaks. Η Ιάλα κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα και τελικά να κατακτήσει το πρώτο σετ με 7-5. Στο δεύτερο σετ, όμως, η εικόνα άλλαξε. Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε αποφασισμένη να αντιδράσει, προηγήθηκε με 3-0 και διατήρησε τον έλεγχο παρά τις διακοπές λόγω βροχής.

Με πιο σταθερό σερβίς και καλύτερες επιλογές στις κρίσιμες φάσεις, η Σάκκαρη κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-3, στέλνοντας την αναμέτρηση σε τρίτο και καθοριστικό σετ. Η Ιάλα ξεκίνησε καλύτερα και στο τρίτο σετ, αποκτώντας γρήγορα προβάδισμα με 3-0. Η Σάκκαρη, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ανέβασε την απόδοσή της, κατάφερε να μειώσει και στη συνέχεια να ισοφαρίσει σε 4-4, βάζοντας ξανά φωτιά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Στα τελευταία games, όμως, η Φιλιππινέζα διατήρησε την ψυχραιμία της. Αφού προηγήθηκε με 5-4, πραγματοποίησε το καθοριστικό break στο σερβίς της Ελληνίδας και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6-4.