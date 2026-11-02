Μία 66χρονη στο Χονγκ Κονγκ έχασε πάνω από 300.000 δολάρια όταν επιτήδειοι της είπαν ότι ο λογαριασμός της συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Θύμα μίας απίστευτης απάτης έπεσε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Χονγκ Κονγκ όταν γνωστοποίησε στις αρχές ότι είχε χάσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό μετά από ένα ύποπτο τηλεφώνημα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post, η γυναίκα, η οποία ζει στο Sau Mau Ping φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που αναφερόταν σε λογαριασμό που είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από την ίδια. Ο απατεώνας είπε στη 66χρονη γυναίκα ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός είχε εμπλακεί σε προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, έδωσε οδηγίες στην ανυποψίαστη γυναίκα ζητώντας της να μεταφέρει σε άλλο λογαριασμό ένα διόλου ευκαταφρόνητο πόσο που ξεπερνούσε τα 300.000 δολάρια. Η 66χρονη άρχισε να υποπτεύεται πως κάτι δεν πάει καλά και κατήγγειλε το γεγονός στις Αρχές το Σάββατο (31/10).

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ βρίσκεται σε αναζήτηση του δράστη ή των δραστών και προειδοποιεί για απάτες στις οποίες επιτήδειοι παρουσιάζονται στα υποψήφια θύματα τους ως αξιωματούχοι των αρχών ή του κράτους.

Η αστυνομία της περιοχής προειδοποιεί για τηλεφωνικές απάτες που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος και τονίζει ότι κανένας αξιωματικούς οποιουδήποτε σώματος δε θα ζητήσει από πολίτες να μεταφέρουν χρήματα στο πλαίσιο κάποιας έρευνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: hindustantimes