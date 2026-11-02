Μετά από αρκετές κλήσεις, η γυναίκα πείστηκε να στείλει 92.240 δολάρια ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών.

Πλήθος ηλεκτρονικών απατών καταγράφονται τον τελευταίο καιρό σε περιοχές του Ιλινόις στις ΗΠΑ που είχαν σαν αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων δολαρίων από τους λογαριασμούς κατοίκων στο Νορθμπρουκ.

Μία από τις καταγγελίες που έφτασαν στο Αστυνομικό Τμήμα του Νόρθμπρουκ αφορούσε έναν κάτοικος που έχασε περισσότερα από 92.000 δολάρια μετά από ένα email το οποίο οδήγησε σε μια σειρά τηλεφωνημάτων. Ειδικότερα, στις 29 Οκτωβρίου, η καταγγέλλουσα έλαβε ένα email και κάλεσε τον αναγραφόμενο αριθμό με ένα άτομο να της προτείνει να κατεβάσει μία εφαρμογή στο κινητό της τηλέφωνο.

Μετά από αρκετές κλήσεις, η γυναίκα πείστηκε να στείλει 92.240 δολάρια ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών. Στη συνέχεια, όταν της ζητήθηκαν περισσότερα χρήματα αποφάσισε να επισκεφθεί την τράπεζά της, όπου οι υπάλληλοι της εξήγησαν ότι επρόκειτο για απάτη.

Πηγή: patch.com