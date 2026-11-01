Οι δωρεές φέρεται να ζητούνταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ», ενώ είχαν τοποθετηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Νέες, ιδιαίτερα σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για φερόμενη απάτη σε βάρος οικογενειών με παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να είχαν μετατρέψει την αγωνία των γονέων και την ελπίδα για τη θεραπεία των παιδιών τους σε μια επικερδή δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας χρήματα μέσω εράνων και φιλανθρωπικών εκκλήσεων.

Μάλιστα, οι νεότερες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι η δραστηριότητα της 35χρονης συντρόφου του φερόμενου ως επικεφαλής της οργάνωσης είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2018, ενώ το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να παρέμβει ακόμη και στον πανελλαδικό έρανο για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, που είχε συγκινήσει ολόκληρη τη χώρα.

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Η καταγγελία του 2018 σε βάρος της 35χρονης

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, η 35χρονη σύντροφος του 37χρονου φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης είχε καταγγελθεί πριν από περίπου οκτώ χρόνια για υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων που συγκεντρώνονταν για την οικονομική ενίσχυση άρρωστου παιδιού.

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Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2018 το ζευγάρι είχε ήδη προχωρήσει στην ίδρυση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, κατατέθηκε μήνυση σε βάρος της 35χρονης από άλλη φιλανθρωπική οργάνωση, στην οποία φέρεται να είχε προσφέρει εθελοντική εργασία.

Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, η γυναίκα προσέγγιζε πολίτες στον δρόμο, παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος της συγκεκριμένης οργάνωσης και ζητούσε οικονομική βοήθεια για ένα παιδί που, σύμφωνα με όσα υποστήριζε, έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μήνυση, δεν είχε λάβει σχετική εξουσιοδότηση για τη συγκέντρωση χρημάτων, ενώ τα ποσά που φέρεται να είχε εισπράξει δεν αποδόθηκαν ποτέ στη φιλανθρωπική οργάνωση. Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

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Στο στόχαστρο ακόμη και ο έρανος για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το κύκλωμα φέρεται να επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και από τον μεγάλο έρανο που είχε πραγματοποιηθεί για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ.

Πρόκειται για την υπόθεση του παιδιού που είχε συγκινήσει την ελληνική κοινωνία, καθώς χρειαζόταν να μεταβεί στο εξωτερικό για εξειδικευμένη θεραπεία. Για την κάλυψη των εξόδων είχε κινητοποιηθεί ολόκληρη η χώρα, με τη συγκέντρωση σημαντικών χρηματικών ποσών.

Όπως αποκαλύφθηκε, η επίσημη διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για τη νοσηλεία του παιδιού είχε ανατεθεί στο σωματείο MDA Hellas, το οποίο στηρίζει άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, τα μέλη της υπό διερεύνηση οργάνωσης φέρονται να επιχείρησαν να κατευθύνουν τις δωρεές προς το δικό τους σωματείο, καλώντας πολίτες να μην καταθέτουν χρήματα στον επίσημο φορέα.

Οι δωρεές φέρεται να ζητούνταν με την αιτιολογία «Οικονομική ενίσχυση για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ», ενώ είχαν τοποθετηθεί και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία της χώρας.

Κουμπαράδες ακόμη και σε νυχτερινά κέντρα

Η φερόμενη δραστηριότητα του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στις διαδικτυακές εκκλήσεις και στις συγκεντρώσεις χρημάτων από πολίτες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν αξιοποιηθεί ακόμη και νυχτερινά κέντρα διασκέδασης για την προσέλκυση δωρεών. Συγκεκριμένα, σε εκδηλώσεις όπου εμφανίζονταν γνωστοί τραγουδιστές φέρεται να τοποθετούνταν ειδικά κουτιά για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση φέρεται να επιχειρούσε να αξιοποιήσει τη δημοφιλία των καλλιτεχνών και τη συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις, προκειμένου να συγκεντρώσει επιπλέον οικονομική ενίσχυση.

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Στο μικροσκόπιο και επίθεση στον 37χρονο πριν από τη σύλληψή του

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και ένα περιστατικό που αφορά τον 37χρονο φερόμενο ως επικεφαλής της οργάνωσης, το οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Ειδικότερα, στις 26 Οκτωβρίου, ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστους, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full face.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα την επόμενη ημέρα, οι δύο άνδρες τον χτύπησαν με σιδερογροθιά και απαίτησαν να τους δώσει χρήματα.

Η υπόθεση καταγράφηκε ως απόπειρα ληστείας, καθώς οι δράστες δεν κατάφεραν τελικά να του αφαιρέσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

Το περιστατικό προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη δράση της οργάνωσης.