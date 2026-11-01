Ένα γκολ και μια ασίστ για τον Αντίνο.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε να θέλει περισσότερο το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής 1/11 και το πήρε καθώς επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Super League ανεβαίνοντας στους 24 βαθμούς και την κορυφή της βαθμολογίας όντας στο -2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ έμεινε στους 17 βαθμούς, έχοντας ωστόσο ένα παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τον Ατρόμητο), το οποίο δεν είχε δώσει λόγω των αγώνων για το Champions League στην Αγγλία κόντρα σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι.

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Οι «πράσινοι» έκαναν την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στον αγώνα. Μόλις στο 36ο δευτερόλεπτο (!) από πίεση της μπάλας ψηλά και κλέψιμο του Αντίνο στον Ρότα, ο Αργεντινός έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος έπιασε ένα πολύ δυνατό σουτ απ’ το όριο της περιοχής και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Μπρινιόλι, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 22’ από ωραία κίνηση και χαμηλή σέντρα του Πήλιου η μπάλα πέρασε παράλληλα, χωρίς να «μπει» στην πορεία της μπάλας παίκτης της ΑΕΚ, ενώ στο 38’ ο Παναθηναϊκός είχε δύο σερί, τεράστιες ευκαιρίες. Πρώτα ο Λιβάι Γκαρσία από ασίστ του Τεττέη έπιασε το σουτ απ’ το όριο της περιοχής, αλλά απέκρουσε ο Μπρινιόλι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Αντίνο σούταρε απ’ το όριο της περιοχής, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών κι έφυγε άουτ. Στο 41’ μετά από νέο κλέψιμο ψηλά, ο Λιβάι Γκαρσία πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και έφυγε παράλληλα με την εστία...

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Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αντίστοιχη με αυτή στο πρώτο. Με γκολ πολύ νωρίς. Αφού η ΑΕΚ είχε μία καλή στιγμή με τον Μάγερ το πλασέ του οποίου στο 47’ έδιωξαν οι αμυντικοί των «πράσινων», στο 49’ ήρθε το 2-0 για τους γηπεδούχους. Από μπαλιά του Κυριακόπουλου με τη μία στο χώρο για τον Αντίνο, ο Αργεντινός έκανε μία εξαιρετική ντρίμπλα προς τα μέσα κι εκτέλεσε για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

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Ο Βιτάλις είχε ένα καλό σουτ απ’ τον κεντρικό άξονα στο 62’ που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Πένια, ενώ στο 64’ ο Πένια έκανε τρομερή απόκρουση σε εκτέλεση του Ζίνι. Στο 70’ ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο, όταν από ένταση των Κοϊτά και Κάνγκουα στη μεσαία γραμμή, ο μέσος των «πράσινων» κλώτσησε από πίσω τον ακραίο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής Σβεν Γιαμπλόνσκι ειδοποιήθηκε απ’ το VAR, πήγε σε on field review κι απέβαλλε με απευθείας κόκκινη τον Κάνγκουα.

Η ΑΕΚ με παίκτη παραπάνω στο γήπεδο πήρε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Παναθηναϊκό πέρα από μία φάση στο 86ο λεπτό, όπου είχε μία καλή στιγμή με τον Ζίνι, όμως η μπάλα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (71’ Σαλάχ-Εντίν), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (71’ Λούζα), Αντίνο, Τεττέη (80’ Ραστόντερ), Ντέσερς (57’ Ταμπόρδα).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (46’ Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ (54’ Ζίνι), Βιτάλις (84’ Κουτέσα), Μάριν (74’ Μάνταλος), Ζούμπκοφ (46’ Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.