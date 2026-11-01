Δείτε τον πίνακα κερδών του Τζόκερ.

Συνεχίστηκαν σήμερα (1/11) οι κληρώσεις του Τζόκερ, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, δύο τυχεροί μοιράστηκαν από 1 εκατ. ευρώ και οκτώ τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Στην τρίτη κατηγορία, έξι άτομα κέρδισαν από 2.500 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 11, 20, 27, 34, 43 και Τζόκερ το 19.

Οι τυχεροί αριθμοί

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Ο πίνακας των κερδών

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=nfAj-Am8uOc}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: