Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο με γαλλική σημαία, το οποίο ανέλαβε και τη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, με συνολικά 127 ανθρώπους να περισυλλέγονται από λέμβους που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ καθοριστική ήταν η συνδρομή δύο εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 22 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε λέμβος στην οποία επέβαιναν 68 αλλοδαποί.

Για την περισυλλογή τους κινητοποιήθηκε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, το οποίο προσέγγισε το σημείο και παρέλαβε με ασφάλεια τους επιβαίνοντες.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε η μεταφορά τους προς το λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγο αργότερα σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας.

Στο σκάφος επέβαιναν 59 αλλοδαποί, για τη διάσωση των οποίων οργανώθηκε νέα επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές αναλαμβάνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων.