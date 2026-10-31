Για τα δύο περιστατικά διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν δύο εξωλέμβιες μηχανές.

Νέα περιστατικά μεταναστευτικών αφίξεων καταγράφηκαν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στα νότια παράλια της Κρήτης, με συνολικά 92 αλλοδαπούς να εντοπίζονται σε δύο διαφορετικές παραλίες του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο.

Οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς οι αφίξεις σημειώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα και σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Οι άνθρωποι που εντοπίστηκαν μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τη συνοδεία στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Ειδικότερα, τις πρωινές ώρες εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί στην παραλία της Ψαρής Φοράδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στην ομάδα βρίσκονταν 42 άνδρες και μία γυναίκα.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία Παλαιόμαντρα, στην περιοχή των Πλατιών Περαμάτων, όπου εντοπίστηκαν ακόμη 49 άτομα. Από αυτούς, οι 35 ήταν άνδρες, έξι γυναίκες και οκτώ ανήλικοι.

Μετά τον εντοπισμό τους, οργανώθηκε η μεταφορά και των 92 αλλοδαπών στο Ηράκλειο, με τη συνδρομή του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της Λιμενικής Αρχής.