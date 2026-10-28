Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός από τους τραυματίες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2026, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο ύψος της εξόδου προς τη Χερσόνησο.

Άγνωστο πώς δύο οχήματα - ένα βαν και ένα επιβατικό ΙΧ- συγκρούστηκαν μετωπικά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής, καθώς χρειάστηκε να επιχειρήσει για τον απεγκλωβισμό ενός εκ των τραυματισμένων, ενώ άμεσα έσπευσαν και τρία ασθενοφόρα τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.