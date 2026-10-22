Παράγοντες της ενεργειακής αγοράς προειδοποιούν ότι η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει σημαντικές επενδύσεις σε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, εάν δεν τροποποιηθεί άμεσα το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Την ολοκλήρωση εντός των επόμενων ημερών της διαδικασίας για την εγκατάσταση μεγάλων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 4.700 MW, προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ωστόσο, παράγοντες της ενεργειακής αγοράς προειδοποιούν ότι η Κρήτη κινδυνεύει να χάσει σημαντικές επενδύσεις σε μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, εάν δεν τροποποιηθεί άμεσα το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Δυνατότητα ανάπτυξης

Για την Κρήτη προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης συνολικής ισχύος 200 MW. Πρόκειται για επενδύσεις ιδιαίτερης σημασίας, καθώς οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύουν την ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα και να την αποδίδουν στο δίκτυο όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το πρόβλημα είναι ότι οι σημερινοί κανόνες ενδέχεται να αποκλείσουν έργα που χρειάζονται νέες υποδομές για να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην Κρήτη, όπου οι διαθέσιμοι νέοι υποσταθμοί και τα κατάλληλα σημεία σύνδεσης είναι περιορισμένα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό επενδύσεων που κατά τα άλλα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Το παράδοξο είναι ότι, ενώ έχουν προβλεφθεί 200 MW για την Κρήτη, υπάρχει κίνδυνος σημαντικό μέρος αυτής της ισχύος να παραμείνει αναξιοποίητο λόγω των περιορισμών.

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Η λύση

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η λύση είναι σχετικά απλή: να επιτραπεί η εξέταση έργων που απαιτούν νέες υποδομές σύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις, και να δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγηση των επενδύσεων στα νησιά.

Μάλιστα, η παρέμβαση αυτή δεν απαιτεί πρόσθετη ισχύ ή αλλαγή στην κατανομή των 4.700 MW.

Το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση του υπουργείου, ώστε η Κρήτη να μη χάσει μια σημαντική ευκαιρία για νέες επενδύσεις, καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας και μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτροδότησή της.