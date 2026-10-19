Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ φέρνει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το παράδειγμα Κρητικού ελαιοπαραγωγού και προειδοποιεί για τις δυσανάλογες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τους νέους κανόνες για τις συσκευασίες. Ζητά από την Κομισιόν άμεση διόρθωση και ξεκάθαρες οδηγίες προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τις δυσανάλογες γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν μικρές ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εξαιτίας των κανόνων για τη διαχείριση των συσκευασιών και των αποβλήτων, ανέδειξε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων, Σάκης Αρναούτογλου, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στη συζήτηση για την πρόταση αναστολής της εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, καθώς και για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, στο πλαίσιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας Omnibus VIII.

«Ως Ευρώπη, δημιουργήσαμε μόνοι μας ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναούτογλου, επισημαίνοντας ότι μια νομοθετική ρύθμιση με σωστό περιβαλλοντικό στόχο κατέληξε να επιβάλλει σημαντικές οικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις σε μικρές επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη.

Ο ευρωβουλευτής έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση ενός μικρού παραγωγού ελαιολάδου από την Κρήτη, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του για να αναδείξει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

«Ένας μικρός παραγωγός ελαιολάδου από την Κρήτη μάς ενημέρωσε ότι αυτό μπορεί να του κοστίσει σχεδόν 6.000 ευρώ τον χρόνο. Όχι για ανακύκλωση. Μόνο για τη διοικητική συμμόρφωση», ανέφερε.

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Όπως εξήγησε, η υποχρέωση διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε κάθε κράτος μέλος όπου μια επιχείρηση διαθέτει τα συσκευασμένα προϊόντα της μπορεί να δημιουργήσει σημαντικό πρόσθετο κόστος, καθιστώντας δυσκολότερη την πρόσβαση των μικρών παραγωγών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

«Και τώρα ζητάμε άμεσα διόρθωση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να δημιουργεί περιττά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να υπάρξουν σαφείς οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

«Η Επιτροπή οφείλει να πει ξεκάθαρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τι ακριβώς ισχύει και πώς πρέπει να κινηθούν. Οι συστάσεις για μη επιβολή κυρώσεων δεν αρκούν όταν στην αγορά επικρατεί σύγχυση», προειδοποίησε.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να παραμένει φιλόδοξη, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστική και αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των μικρών παραγωγών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Πριν επιβάλλουμε νέες υποχρεώσεις, πρέπει να ελέγχουμε πώς λειτουργούν στην πραγματική οικονομία. Καλή νομοθέτηση σημαίνει να αφουγκραζόμαστε εγκαίρως την οικονομία και την κοινωνία, ώστε να μη χρειάζεται να διορθώνουμε τέτοιου είδους προβλήματα».

Η συζητούμενη πρόταση αφορά την αναστολή της υποχρέωσης διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για συγκεκριμένες περιπτώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην ενιαία αγορά, χωρίς να καταργεί τις γενικότερες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και διαχείρισης αποβλήτων.

Παρακολουθήστε στον παρακάτω σύνδεσμο την παρέμβαση του ευρωβουλευτή:

{https://www.youtube.com/watch?v=TYOpKEifOsc&t}